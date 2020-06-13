من النفي والصداقة للزواج.. لقطات من حياة إيمي سمير غانم وحسن الرداد (صور)

علاقات و مجتمع

انتشرت الكثير من الشائعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم انفصال الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، خلال الساعات الماضية، حتى نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، شقيقة إيمي حسم الأمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع بينهم، وأرفق تعليقا قال خلاله "حبايبي الغاليين".

ويقدم "هُن" قصة حب الثنائي إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، خلال السطور التالية.

"صداقة وصلت إلى حد الأخوة، ودامت لحوالي 7 سنوات، ثم جمعت بينهما أعمال فنية، أعقبها ارتباط دون خطبة، ثم زواج"، هكذا كان التدرج الطبيعي لقصة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والتي أثارت فضول الجماهير لفترات كبيرة، وظلا ينفيانها حينما يتعرضان للأسئلة حول طبيعة علاقتهما، ولكن الإنكار لم يستمر طويلًا، حيث شهد منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر تتويج قصتهما بالزواج خلال عام 2016.

كشفت إيمي خلال مداخلة هاتفية أجرتها، في برنامج "أنا وبنتي"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، كيف بدأت علاقتها بالفنان حسن الرداد، "إحنا كنا أصدقاء جدًا لسنتين، وعلشان كده الزواج جه بسرعة وبدون خطوبة، كنا عارفين بعض، وفضلنا أصدقاء 7 سنوات قبل الزواج، وخاصة بعد رجوعنا من الحج".

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حفل زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أطلّت إيمي في حفل الزفاف بفستان من تصميم هاني البحيري الذي استغرق أكثر من شهر في تصميمه، واستورد مستلزماته من خارج مصر، كما حرص أن يكون مناسبًا لطبيعة المكان، وتميز الفستان المصنوع من قماش الستان باللون البنفسجي الفاتح، بفتحة طويلة إلى فوق الركبة.

وكشف "الرداد" عن السبب الذي دفعه إلى الزواج من إيمي قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية، وقال: "تزوجت قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية، لأنني وإيمي قررنا الارتباط فورًا وعدم السماح لأي ظروف بتعطيل ذلك، وقد ارتديت بدلة فرح زرقاء لتناسب وإقامة الحفل على الشاطئ".

وعن كيفية تعامل زوجته مع معجباته، قال "الرداد": "إيمي تتعامل مع المعجبات بعقلانية شديدة، فهي تعرف جيدًا طبيعة عملنا، وتعلم أن عليها التعامل معهن بحب وتقدير واحترام".