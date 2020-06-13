في 6 أشهر.. شائعات الطلاق تلاحق إيمي سمير غانم وحسن الرداد

علاقات و مجتمع

من علاقة الصداقة الطويلة التي نشأت بين الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، التي استمرت طيلة 7 أعوام، لتتحول إلى مشاعر الإعجاب والحب وسرعان ما انتهى بالزواج، وذلك في العام 2016، في حفل الزفاف الذي أقيم على شاطئ الجونة.

وخلال الـ4 أعوام من الحياة الزوجية، عرفت الشائعات أيضًا الطريق إلى حياة الثنائي، والتي كانت منها أيضًا شائعات الانفصال، التي كانت أولها في يناير من العام الجاري، لتعود الحديث عنها مرة أخرى خلال هذه الأيام.

- حسن الرداد ينفي شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

في شهر يناير الماضي، وتحديدًا عقب عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، انطلقت شائعات الارتباط بين الفنان حسن الرداد والفنانة مايا دياب، التي شاركته في عرض المسرحية.

وعقب شائعات الارتباط بمايا دياب التي نفاها حسن الرداد، ووصفها بأنها بمثابة أخت له، انطلقت بعدها بأيام قليلة شائعات الانفصال بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ليتحدث عنها أيضًا "الرداد" بالنفي.

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وقال الرداد، خلال لقاء في برنامج "mbc trending" على قناة mbc إن الناس والإعلام يتحدثون عنهما من قبل زواجهما، والآن بعد سنوات من الزواج ما زال الحديث عنهما مستمرا: "أنا متفهم الأمر.. طالما في ناس محبوبة والناس عاوزه تعرف أخبارها، فبيكون في أخبار وشائعات طول الوقت، لكن المفروض يكون الكلام عن مواضيع حقيقية".

وتابع "الرداد": "الكلام في الأول كان عن إيمي حامل، وبعدين قالوا خلفنا بنت اسمها كنزي، وهكذا، أنا حاليا بتجاهل مثل هذه الأمور، ولا انفيها".

- رامي رضوان يحسم الجدل حول انفصال إيمي والرداد

وعقب مرور أشهر على هذه الشائعة، التي عادت مرة أخرى في الساعات الماضية، إذ انتشرت شائعات انفصال إيمي سمير غانم، وزوجها حسن الرداد، ليحسم الجدل الإعلامي رضوان رضوان، وهو زوج شقيقة "إيمي" حول هذه الشائعة.

ونشر "رضوان" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، معلقًا عليها: "حبايبي الغاليين".

وتفاعل المتابعون على الصورة التي ربطوا بينها وبين الشائعات المتداولة حول طلاقهما: "مبسوط بمغزى الصورة، كنت مكسوف أبعت لك اسأل"، و"ربنا يجمعكم دايمًا مع بعض أحلى صحبة"، و"ربنا يكفيكم شر العين".