علاقات و مجتمع
إطلالة جديدة شاركت بها الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حازت من خلالها على إعجاب الكثير من متابعيها، وأيضا تعليق زوجها الفنان أحمد فهمي.
وظهرت "هنا" وهي مرتدية فستان قصير دون أكتاف، مزين بالورود، كما تركت شعرها المموج منسدلًا على كتفيها.
وتلقت "هنا" الكثير من تعليقات متابعيها، إذ حازت على إعجاب ما يقارب الـ100 ألف شخص، وعلق لها زوجها الفنان أحمد فهمي قائلًا: "بحبك"، لترد عليه بوضع "إيموشن" قلب.
ومن بين التعليقات التي تلقتها من متابعيها: "أحلى واحدة"، "يا لهوي على القمر.. بعشقك"، و"فين فهمي من الجمال ده".
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان قصير.. وأحمد فهمي: بحبك (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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