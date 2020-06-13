ابنة أصالة تنفي خطوبتها لطبيب التجميل معتز نصير

علاقات و مجتمع

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نفت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، منذ قليل، خطوبتها لمعتز نصير طبيب التجميل المصري.

وأوضحت "شام" وفقا لموقع "إي تي بالعربي"، سبب الزيارة أمس الجمعة، والتي جرى تناولها على أنها خطوبة نجلة أصالة، مؤكدة أنها كانت تلبية لدعوة على الغداء بين العائلتين فقط، وليست للخطوبة الرسمية.

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير الماضي، صورة لها عبر إنستجرام إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".

وكانت ابنة أصالة نصري، متزوجة من أحمد الجوهر، ولكن الزواج لم يستمر كثيرًا، ومر عامان على انفصالهما.