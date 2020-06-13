ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد تناول وجبة العشاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

الكثير منّا يقع في خطأ تناول الطعام قبل النوم، الأمر الذي يؤثر على الوزن ومستويات السكر في الدم.

وأثبتت دراسة حديثة من جامعة جونز هوبكنز، أن توقيت الوجبات يلعب دورا في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، كما نشرت دراسة أخرى في مجلة الغدد الصماء الأمريكية ذكرت أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد من مستويات السكر في الدم، ويزيد من صعوبة حرق الدهون فيؤدي إلى زيادة الوزن.

ووفقا لموقع mbg health، أجرى باحثون أمريكيون دراسة على 10 ذكور و10 إناث، وقارن الباحثون بين مجموعة تناولت العشاء في الساعة 6 مساءً والأخرى في الساعة 10 مساءً، ونام جميع المشاركين في الساعة 11 مساء، وارتدوا أجهزة تتبع النشاط وخضعوا لدراسات النوم ومسح الدهون في الجسم.

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وجد الباحثون أن مستويات السكر في الدم لدى الذين تناولوا العشاء الساعة 10 أعلى بحوالي 18% وحرقوا أقل من الآخرين بنسبة 10% أثناء نومهم.

وقال مُعد الدراسة الدكتور جوناثان سي جون، إن هذه الدراسة تلقي الضوء على تناول العشاء المتأخر قبل النوم يزيد من تفاقم نسبة الجلوكوز وتقليل كمية الدهون المحروقة، مضيفا أنه يمكن أن تختلف هذه النتائج بين الأشخاص وحسب وقت نومهم.

وأوضح أن تناول وجبة العشاء متأخرًا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، ولكن إذا كانت هذه العادة مزمنة تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أو السمنة.