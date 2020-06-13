10 أشياء تستحق الشراء حتى لو كانت باهظة الثمن.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لا يوجد شيء أهم من تقدير ذاتك، كم مرة نتجاهل اهتماماتنا واحتياجاتنا ونشتري شيئًا يريده أزواجنا وأطفالنا مثلا؟ ما زلنا نقول لأنفسنا، "لست بحاجة حقًا إلى هذه الأحذية، ربما سأحصل عليها لاحقًا." انظر، من المهم حقًا أن تعطي لنفسك قدرها من حين لآخر، لأنك إن لم تفعل ذلك، فربما تصبح الحياة أقل متعة.

إذا قمت بإعادة النظر في أولوياتك فيمكنك إعادة السعادة إلى حياتك، لذا جمعنا لك 10 أشياء تستحق الشراء حتى لو كانت باهظة الثمن وفقا لما نقل موقع "برايت سايد" الأمريكي.

- هواياتك

الهوايات هي طريقة رائعة للراحة والتعبير عن نفسك. وهناك العديد من الأمثلة التي خرجت فيها الهواية عن نطاق السيطرة وتطورت إلى عمل ناجح. لذلك، إذا كان هناك شيء تحب القيام به، فيجب أن يكون الأمر على ما يرام مع إنفاق المال عليه، مثل دفع الفواتير وشراء الطعام.

- شراء فرشاة شعر.

يمكنك الذهاب إلى أفضل مصفف شعر، واستخدام أفضل صبغات الشعر، واستخدام الشامبو عالي الجودة فقط ولكن لن يكون ذلك مهمًا إذا كنت تستخدم فرشاة شعر رخيصة.

يجب أن تكون الفرشاة الجيدة ناعمة، وإلا سيتضرر الشعر في كل مرة تستخدمه، ويجب اختيار مادة الفرشاة وفقًا لنوع شعرك، على سبيل المثال، إذا كان شعرك مجعدًا، فأنت بحاجة إلى فرشاة ذات شعيرات مختلفة الأطوال، وإذا كان لديك شعر زيتي أكثر في الجذور، فأنت بحاجة إلى مشط خشبي.

- ملابسك الأساسية.

يجب أن يعتمد مظهرك العام على ملابس ذات نوعية جيدة مصنوعة من أقمشة جيدة.

اختر الأنماط والأشكال الكلاسيكية التي لا تتعلق بالموضة السنوية، واختر الملابس ذات الجودة فقط، من الأفضل شراء عدد أقل ولكن أفضل وستتمكن من دمج هذه الملابس مع الملحقات المختلفة.

- الملابس التي ترتديها في المنزل

في كثير من الأحيان، عندما نكون في المنزل، نرتدي ملابس لا يمكن التخلص منها ولكن لا نستطع ارتداءها عند الخروج.

لا بأس من ارتداء ملابس بسيطة ومريحة، ولكن يجب ألا تكون قديمة، عندما ترتدي ملابس جيدة في المنزل، فإنك تعطي دماغك إشارة بأنك تستحق الأفضل طوال الوقت: في العمل، في الطريق في المنزل، عند غسل الأطباق - في جميع الأوقات.

- عندما يتعلق الأمر بالكتب

الكتب الجيدة هي المكان الذي يمكننا فيه العثور على إجابات للأسئلة التي تهمنا، يمكننا استلهام شيء منهم. يمكن للأدب الجيد أن يساعدك في تطوير مفرداتك بكلمات وتعابير جديدة.

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أيضا، الكتب تساعدنا على الاسترخاء، وعندما نقرأ عن شخصية تحمل حبلًا، يكون جزء الدماغ المسؤول عن حمل شيء ما نشطًا. لذا، عند القراءة، لا نكتسب ذكاء أكثر فحسب، بل نتعلم أيضًا أن نكون رحيمين. هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يقرؤون الكثير من كتب الخيال لديهم أفضل مهارات التواصل - فهم يفهمون ما يشعر به الآخرون أو يفكرون فيه أفضل من معظمهم.

- ديكور المنزل

هناك سبب يجعل ماري كوندو مستشارة التنظيم اليابانية المشهورة عالمياً، تعتقد أن الحياة الحقيقية تبدأ فقط بعد أن يجعل الناس منازلهم مكانًا مريحًا، ولا يتعلق الأمر بامتلاك الكثير من الأشياء، بل يتعلق بوجودهم في الأماكن المناسبة وإسعاد مالكهم، املأ غرفتك بالأشياء التي تجعلك سعيدًا، ويجب أن تكون الشموع والمصابيح والعناصر الزخرفية الأخرى منسجمة مع غرفتك وتجعل منزلك مريحًا.

- بياضات السرير.

من السيء جدًا أن تبخل على بياضات السرير ولا يتعلق الأمر بمظهرها، على سبيل المثال، لديك مرتبة جيدة ووسادة جيدة، ولكن الكتان هو الذي يمس بشرتك بالفعل، يمكن أن تسبب الأقمشة السيئة تفاعلات حساسية للجلد، وقد تظهر بعض الطفيليات اعتمادًا على النسيج. الشيء الذي يبدو لطيفًا وناعمًا والشيء الذي يسمح بتهوية الهواء لا يمكن أن يكون رخيصًا.

- لا تشتري ساعات رخيصة

الساعة هي ملحق تمنحك إما إطلالة رائعة أو العكس، ولا تزال الساعات الكلاسيكية تحظى بشعبية كبيرة على الرغم من وجود الكثير من ساعات تتبع اللياقة البدنية المختلفة، ويمكن استخدام ساعة جيدة لعقود ولا تبدو أبدًا من الأناقة. أيضًا إذا كنت ترتدي شيئًا يعجبك، فسيضيف القليل من السعادة التي نحتاجها جميعًا.

- عندما يتعلق الأمر بأسنانك

الأسنان الجميلة ستجعلك أكثر ثقة، يجب عليك زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر حتى لا تضطر إلى تغطية فمك في كل مرة تبتسم فيها.

مشاكل مثل رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، والمشكلات الأخرى المتعلقة بالأسنان تقلل من كل جهودك لتبدو جيدة، وتعتقد بعض النساء أن الملابس أكثر أهمية، لكنها ليست كذلك. الابتسامة العظيمة هي أكثر قيمة من أي مظهر في العالم.

- عندما يتعلق الأمر براحتك.

يحتاج كل شخص إلى راحة جيدة، فهذه طريقة رائعة لرفع الحمل عن كتفيك واستعادة طاقتك الداخلية، ولكن لكي تكون عطلتك فعالة حقًا، عليك أن تنفقها بالطريقة التي تريدها، لا تقوم برحلة إلى مدينة قديمة إذا كنت لا ترغب في استكشافها، ولا تذهب إلى باريس مثلا إذا كان كل ما تريده هو قضاء أسبوع في الريف، لا تكذب على نفسك ولا تنظر إلى صور إنستجرام، احصل على ما تريده، حتى إذا كان الآخرون لا يعتقدون أن هذه هي أروع طريقة للقيام بذلك.

- عندما يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة

عليك أن تعتني جيدًا بمزاجك وتعامل نفسك من حين لآخر: قم بعمليات شراء عفوية وتجربة أشياء جديدة - اذهب إلى الأفلام، واحضر حفلات الفرق الموسيقية التي تحبها، واذهب في إجازات عندما تحتاج إليها، يمكن القيام بكل هذا عندما تعود الحياة إلى طبيعتها.

يعتقد علماء النفس أنه إذا كنت تعاني من قيود يومية قليلة، فإنك تدمر شخصيتك وتصبح ضحية.