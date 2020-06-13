موديلات قفاطين صيفية من سلمى رشيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 10:38 مساءً - تتأنق الفنانة المغربية سلمى رشيد بالكثير من الخيارات المذهلة عند ارتدائها للقفاطين المتنوعة، ومؤخرًا تميزت بالكثير من الخيارات الصيفية المذهلة التي تناسب شخصيتها وقوامها، فإليكن أبرزها لتستوحين منها ما يناسب مناسباتكن

قفاطين عصرية

اعتمدت سلمى عدة خيارات لقفاطين عصرية مناسبة للصيف، ومن أبرزها ارتدت قفطانًا أبيض مكشوفَ الأيدي ومزينًا بالتطريزات الذهبية، وأكملته بوشاح أبيض لخيار أنثوي، وأطلت بقفطان زهري مصمم بأكمام شفافة ومزين بالزهور الزرقاء والتطريزات المتنوعة لإطلالة شبابية، وظهرت بقفطان أصفر مصمم بقَصّة الكاب للأكمام ومطرز بالذهبي مع الرسومات الملونة لمظهر صيفي مَرِح.

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خيارات القفاطين المطرَّزة

القفاطين المطرَّزة

فضلت سلمى خيارات القفاطين التقليدية المناسبة لها، ومن أبرز خياراتها تأنقت بقفطان برتقالي مطرز بالزهور الذهبية، واختارت قفطانًا سماويًّا تكسوه التطريزات الذهبية مع وشاح بني مطرز بالذهبي، ونسقت إطلالتها مع أكسسوار ذهبي للشعر لخيار شبابي أنيق، وتجملت بقفطان أبيض مصمم بقماش مكشوف الأيدي ومطرز بالفضي، لإطلالة أنيقة للمناسبات الضخمة.

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