زوجة رامي جمال تساند شريف منير بعد التنمر عليه: أفعال وقحة غير إنسانية

علاقات و مجتمع

أزمة كبيرة تعرض لها الفنان شريف منير وأسرته، أصبحت حديث الكثيرين خلال الأيام الماضية، عقب تعرضه للتنمر وللانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع "إنستجرام"، وهو الأمر الذي وصل حد اللجوء للقضاء.

أعادت الفنانة ناريمان، زوجة الفنان والمطرب رامي جمال، نشر الحديث الذي دار بين الفنان وصاحب التعليق الذي أثار الضجة، إذ قال الفنان خلال تعليقه على الشاب الذي أساء لابنتيه، "عملت اسكرين شوت لتعليقك، وبكرة محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك، وهسجنك الأيام بيننا، هخليك عبرة لكل اللي زيك".

وأرفقت الفنانة تعليقًا قالت خلاله، "أكيد الولد ده بيعبر عن ولاد كتير زيه، شايفين الوقاحة هى اللي بتخليك badass، ومفيش زيك فتلاقي دايمًا كومنتات من دي على صور الناس، تريقة على الناس وسخرية من مرض حد أو موت حد".

وتابعت مضيفة "أفعال وقحة غير إنسانية تمامًا، بيصروا إنهم يعملوها لتحقيق الفكرة أنهم عيال"ملخصة"، الحقيقة شريف منير عمل الصح، لان بتصرفه ده ناس كتير هتخاف، لان للأسف الناس أغلبها بيخاف مبيختشيش، علشان كدة أي حد يهينك أتحرك ضده، التحركات الكتير ضد الناس دي هي اللي هترجعهم جحورهم من تاني".

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وأشادت الفنانة بالدور والتحرك الذي اتخذه الفنان شريف منير، إذ قالت "برافو وفعلا لازم يبقى عبرة لكل اللى زيه وأي حد مريض نفسيا هيفتكر أنه من حقه يدخل يهين حد ويقل أدبه عليه لمجرد أنه حد مشهور فمن حقي اشتمه أو أهينه أو اتنمر عليه بمنتهى الوقاحة، من النهاردة مش هيتساب وهيتجاب هو واللى زيه علشان نقضى على الظاهرة الغريبة اللى انتشرت فجأة دى".

قصة التنمر على شريف منير وابنتيه

موجة كبيرة من التنمر والتعليقات المسيئة تعرض لها الفنان شريف منير، خلال الأيام الماضية، هو وأسرته، عقب مشاركته صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ أرفق تعليقًا قال خلاله، فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

شريف منير يحذف صورة ابنتيه.."ناس مرضى وقليلي الرباية"

لم تمر ساعات ليتلقى الفنان سيلا من التعليقات المسيئة له ولابنتيه، ليقرر حذف الصورة، وموضحًا حقيقة الأمر، قائلًا "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

"مش الهمج اللي هيتحكموا فيا".. شريف منير يعيد نشر صورة ابنتيه على إنستجرام

أعاد الفنان شريف منير، نشر صورة ابنتيه "فريدة وكاميليا" التي تعرضا من خلالها للتنمر من بعض التعليقات التي تلقاها الفنان عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق "شريف" على إعادته لنشر الصورة قائلًا: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي الصغيرين.. ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".