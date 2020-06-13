بصورة وتعليق.. رامي رضوان يحسم الجدل حول طلاق إيمي سمير غانم وحسن الرداد

علاقات و مجتمع

لا تزال شائعات الانفصال تطارد الثنائي إيمي سمير غانم، وزوجها حسن الرداد، وكان آخرها ما تردد في الساعات الماضية.

الإعلامي رامي رضوان، زوج شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورة حسم من خلالها الجدل حول طلاق الثنائي.

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ونشر "رضوان" صورة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، معلقًا عليها: "حبايبي الغاليين".

وتفاعل المتابعون على الصورة التي ربطوا بينها وبين الشائعات المتداولة حول طلاقهما: "مبسوط بمغزى الصورة، كنت مكسوف أبعت لك اسأل"، و"ربنا يجمعكم دايمًا مع بعض أحلى صحبة"، و"ربنا يكفيكم شر العين".

شائعات الانفصال تلاحق إيمي والرداد

وفي شهر يناير الماضي، لاحقت الثنائي شائعات الانفصال، وأكد وقتها الفنان حسن الرداد، أن الأنباء المترددة حول وجود خلافات بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ما هي إلا شائعات، ويتعامل دائما معها بعدم الرد أو النفي، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج "mbctrending"، المذاع على فضائية "MBC 4": "بيتكلموا علينا قبل ما نتجوز، وأول ما اتجوزنا دايما في أخبار مش صح".