دينا الشربيني تدعم أول مصاب بكورونا من ذوي الهمم عبر "الوطن": لازم أقابلك

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة دينا الشربيني، رسالة دعم إلى مصطفى محمود، أول شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يصاب بفيروس كورونا، عقب نشر "الوطن" لقصته أمس.

"مصطفى" أول مصاب كورونا من ذوي الهمم.. ووالدته: انتصر على 10 أمراض وهيهزم الفيروس .

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وقالت "الشربيني"، في رسالة صوتية مسجلة عبر "الوطن": "يا مصطفى.. أنا دينا الشربيني، شد حيلك، إن شاء الله هتقوم بالسلامة بسرعة جدا جدا".

وأضافت: "أول ما تقوم بالسلامة لازم أقابلك.. خلي بالك من نفسك"، متمنية الشفاء العاجل للشاب العشريني المصاب بكورونا.

يشار إلى أن مروى عبدالمحسن، والدة مصطفى محمود، روت لـ"الوطن"، رحلة ابنها مع فيروس كورونا: "الحمد لله، اكتشفنا الفيروس بدري، وهينتصر عليه زي ما حصل مع أمراض تانية"، مؤكدة أن ابنها البالغ من العمر 25 ربيعا، لم تظهر عليه من أعراض المرض التاجي، سوى الكحة فقط، ليجري اكتشاف الأمر عقب مرضها بـ"كوفيد- 19"، وإجراء تحاليل للأسرة بأكملها: "خبوا عليا إنه عيان طول فترة حجزي في العناية المركزة".