بهاشتاج ورسالة.. أسما شريف منير تدعم والدها: أبويا راجل جدع

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة دعم لوالدها الفنان تشكره من خلالها على حُسن تربيته لها ولباقي أسرتها، عقب سيل من التعليقات القميئة وسلسلة التنمر التي تعرض لها والدها، كما دشنت الإعلامية هاشتاج "لا للعنصرية"، قائلةً: "ضهرنا وسندنا، أبويا ده راجل جدع، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، يا رب دايما ضهرنا وسندنا وحمايتنا، ربنا يحفظ أخوتنا و بناتنا".

قصة التنمر على شريف منير وأسرته

موجة كبيرة من التنمر والتعليقات المسيئة تعرض لها الفنان شريف منير، خلال الأيام الماضية، هو وأسرته، عقب مشاركته صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ أرفق تعليقًا قال خلاله، فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

شريف منير يحذف صورة ابنتيه.."ناس مرضى وقليلي الرباية"

لم تمر ساعات ليتلقى الفنان سيلا من التعليقات المسيئة له ولابنتيه، ليقرر حذف الصورة، وموضحًا حقيقة الأمر، قائلًا"الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

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"مش الهمج اللي هيتحكموا فيا".. شريف منير يعيد نشر صورة ابنتيه على إنستجرام

أعاد الفنان شريف منير، نشر صورة ابنتيه "فريدة وكاميليا" التي تعرضا من خلالها للتنمر من بعض التعليقات التي تلقها الفنان عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق "شريف" على إعادته لنشر الصورة قائلًا: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي الصغيرين.. ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

وتابع "منير" في تعليقه: "لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هتاخد الإجراء القانوني ضده.. إللي بيوصل للسجن أحياناً".

من هو شريف منير؟

الفنان شريف منير، بدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه، وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986، ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث شارك في مسلسل رحلة المليون من بطولة الفنان محمد صبحي.

قدم "منير"، العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم ولقد راعى في اختيار أدواره الجودة وإضافة الجديد ومنها "الزواج على طريقتى" و"اللص الذي أحبه" و"ليالى الحلمية" و"غاضبون وغاضبات".

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها "حزمنى يا" و"كده أوكيه"، ثم عمل كمذيع برامج وأثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.