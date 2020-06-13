ضعف المناعة من أعراض نقص البروتين بالجسم.. إليك مصادره الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في زمن كورونا، يجب أن يهتم كل شخص بصحته وتناول الأطعمة الصحية التي تمده بالعناصر التي يحتاجها جسمه من فيتامينات وبروتينات وغيرها.

ويحتاج الجسم إلى البروتينات، لأهميتها في بناء الجسم وتقوية عضلاته، وفي حالة فقدانه بنسبة كبيرة في الجسم يتعرض للكثير من الأضرار.

وذكر موقع"healthline" المعني بالصحة، أعراض نقص البروتينات في الجسم وأهم البدائل:

1- التورم:

يعتبر تورم وانتفاخ الجلد من أعراض نقص البروتين في الجسم، ويرجع السبب وراء ذلك لانخفاض كميات الألبومين في مصل الدم، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجزء السائل من الدم، ويسبب انخفاض مستويات الألبومين، تراكم السوائل في الأنسجة، مما يسبب التورم.

2- آلام المفاصل وفقدان كتلة العضلات:

تعتبر العضلات هي الكتلة الأكبر في تخزين البروتين في الجسم، وعند فقدان البروتين من الجسم يسبب ضعف العضلات وحدوث آلم في المفاصل، وبالتالي يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية.

3- مشاكل الجلد والشعر والأظافر:

يؤدي نقص البروتين إلى جعل الأظافر ضعيفة وهشة، وفي بعض الأحيان ستلاحظ ظهور علامات بيضاء وبقع بنية على الأظافر، ويتسبب أيضا نقص البروتين، إلى التأثير على الجلد، حيث أنه يؤدي إلى تشقق الجلد واحمراره وجعل البشرة جافة.

4- الرغبة الشديدة في تناول الطعام:

يؤدي نقص البروتينات إلى الشعور الدائم بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، فقد يكون السبب وراء ذلك وجود نظام غذائي منخفض البروتينات والكربوهيدرات والسكر.

5- زيادة خطر كسور العظام:

تؤثر كمية منخفضة من البروتين على صحة العظام أيضا، ويؤدي عدم وجود ما يكفي من البروتين إلى حدوث كسر في العظام، وذلك لأن البروتين ضروري لامتصاص الكالسيوم والمساعدة في عملية حرق الدهون.

6- ضعف المناعة:

يؤثر نقص البروتين أيضا على نظام المناعة، وقد تؤدي وظيفة المناعة الضعيفة إلى زيادة خطر الإصابة أو العدوى، وهو أحد الأعراض الشائعة لنقص البروتين الحاد.

7- تساقط الشعر:

يتكون الشعر من 90 ٪ من البروتين المعروف باسم الكيراتين، لذلك يؤدي نقص البروتين إلى تساقط الشعر وتلاشي لونه وجعله خفيفا.

8- الشعور بالصداع المستمر:

لا بد من الحصول على كمية مناسبة من البروتين لدعم وظيفة الدماغ الصحية، وترجع مشكلة ضعف الذاكرة والتركيز والنسيان، إلى نقص البروتين في الجسم.

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المصادر الطبيعية للبروتين:

- البيض:

يعتبر البيض مصدرا ممتازا للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة الواقية للعين ومغذيات الدماغ التي يحتاجها الإنسان، بالإضافة إلى ذلك تحتوي البيضة الواحدة على 6 جرامات من البروتين

- اللوز:

المكسرات أيضا من المواد الغذائية التي تحمل الكثير من الفوائد للصحة، وخاصة للقلب، وعن نسبة البروتين في المكسرات، فتواجد في اللوز، بحوالي 3 جرامات من البروتين.

- صدور الدجاج:

هو واحد من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين، حيث إنه يحتوي على 53 جراما من البروتين.

- الشوفان:

من أكثر الحبوب الصحية، ويحتوي على الألياف الصحية والمغنيسيوم والثيامين، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى احتوائه 11 جراما على البروتين.

- الزبادي:

الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتين، يحتوي على 170 جراما من البروتين، بالإضافة لمحتواه العالي من الكالسيوم المهم لصحة العظام.

- الحليب:

يعتبر مصدر جيد للبروتين، حيث يحتوي كوب واحد من الحليب على 8 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى احتوائه على الكالسيوم والفوسفور.

- البروكلي:

من الخضروات الصحية، التي توفر فيتامين ج وفيتامين ك والألياف والبوتاسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على 3 جرامات من البروتين.

- العدس:

هو نوع من البقوليات، يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والنحاس والمنغنيز ومختلف العناصر الغذائية الأخرى، ويعد العدس من بين أفضل مصادر البروتين.

- الحمص:

يعتبر الحمص مصدرا كبيرا للبروتين، حيث أنه يحتوي كمية 100 جرام منه، على 19 جراما من البروتين.

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