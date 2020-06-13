فائدة مذهلة لتناول قشر الموز.. لا ترميه بعد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يحتوي الموز على 12 في المائة من البوتاسيوم، و20 في المائة من الفيتامينات مثل C وB6، و3 جرامات من الألياف، كما أنه يحتوي على النشا الذي يكبح شهيتك بشكل طبيعي ويساعد على فقدان الوزن، بحسب ما ذكر موقع "health".

يمكنك تناول الموز أو شربه كعصير، ولكن ماذا عن قشرته؟

تقول أخصائية التغذية الأسترالية سوزي بوريل، إن قشرة الموز تحتوي على نسبة ألياف أكثر من الموز نفسه بنسبة 10 في المائة، وما يقرب من 20 بالمائة من فيتامين B6 وحوالي 20 بالمائة من فيتامين C بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

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ونصحت بوريل بعدم تناول قشر الموز مباشرًة، بل يجب سلقه ووضعه مع العصائر حتى يصبح لينا، إذ يساعد الجسم على امتصاص أكبر قيمة من العناصر الغذائية.

وأوضحت بوريل بأن لون قشر الموز يختلف عن بعضه من الناحية الغذائية، فالأخضر غني بالحمض الأميني التربتوفان الذي يساعد على النوم جيدًا، والنشا المقاوم الذي يعزز من صحة الأمعاء، أما الجلد الأصفر يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة المرتبطة بالتأثيرات المضادة للسرطان.

وأضافت محررة أمريكية في مجال التغذية، أنه لا يوجد أي أبحاث منشورة تدعم تلك النظرية بأن قشر الموز ينقص الوزن، ولكن نظريًا الألياف والبريبايوتكس ومضادات الأكسدة قد تساعد في فقدان الوزن.