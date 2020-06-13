سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك العاطفي والمهني لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: تعيش أوقاتا سعيدة إلى جانب شريك حياتك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلق بعائلته أو أحد أقاربه.
مهنياً: هذا الأسبوع، تحرز نجاحا أو ربحا أو انتصارا، وتساعدك الظروف في هذه الفترة على تحقيق ذلك.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: يسامحك شريكك على تصرفك الطائش والمستفز معه، لأنه يدرك طيبة قلبك ونياتك الحسنة.
مهنياً: الحظ حليفك، ما عليك إلا أن تنظم أوقاتك، لتجني ثمار مجهوداتك.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: تسيطر عليك الهواجس والأوهام والكآبة وتدفعك الى التشكيك في حب شريكك.
مهنياً: قد تواجه اتهاما من أحد زملائك بخصوص عملك، لكن كن حذرا ولا تواجه هذا الموقف وحيدا.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: هذا الأسبوع، يسهل عليك التفاهم والتوصل مع شريك حياتك للوصول إلى حلول مشتركة.
مهنياً: الوقت ملائم جدا للتعامل مع الآخرين، كن دبلوماسيا لأنك تستطيع تحقيق عدة إنجازات عند اتباعك الأسلوب المرن.
- برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):
عاطفياً: إذا كانت العلاقة متأرجحة فهذا هو الوقت الأنسب لتعزيزها وتقوية العلاقة بينكما.
مهنياً: الحظ حليفك، هذا هو الوقت المناسب لطرح أفكارك على زملائك في العمل.
- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: يعود شريكك بعد الغياب، ويسيطر جو من الألفة والمحبة والهدوء بينكما.
مهنياً: مهما كثرت المصاعب فإن الصبر والحكمة الذي تتمتع بهما ينقذوك فلا تيأس.
- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):
عاطفياً: في بداية الأسبوع، تجد صعوبة في التواصل مع شريك حياتك، لا تيأس.
مهنياً: قد تصاب بصداع أو تتعرض لانتكاسة صحية، نتيجة المجهود الزائد في عملك.
- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: حاول أن تتفهم وجهة نظر شريكك، وأن تستوعب أفكاره المعاكسة.
مهنياً: تلمس تعاطفا كبيرا من زملائك، ويحالفك الحظ بقوة في مجال عملك.
- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر) :
عاطفياً: ترغب في السيطرة وفرض النفس، ما يؤدي الى الاصطدام مع شريكك.
مهنياً: اهتم بمواهبك واسع إلى تنميتها، فلا تتراجع عن أهدافك.
- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: احذر من الشكوك والغيرة، واحترم علاقتك ولا تجازف بثقة شريكك.
مهنياً: انفعالك الزائد قد يجعل من حولك يتجنب الحوار معك.
- برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: يتفاجأ حبيبك بصراحتك، فالجو العام يصلح للحوار والنقاش بينكما.
مهنياً: تبدو اليوم عدوانيا خاصة مع زملائك، كن مخلصا ومتفهما لمن حولك.
- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس)
عاطفياً: تشعر بالحاجة إلى التغيير والتطور مع شريكك، لتسير الأمور بشكل رائع.
مهنياً: يساعدك أحد أصدقائك في مهمة شاقة أو ربما يقدم أحدهم حلا لمشكلة ما في عملك.
كانت هذه تفاصيل خبر سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك العاطفي والمهني لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.