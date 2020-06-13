سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك العاطفي والمهني لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: تعيش أوقاتا سعيدة إلى جانب شريك حياتك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلق بعائلته أو أحد أقاربه.

مهنياً: هذا الأسبوع، تحرز نجاحا أو ربحا أو انتصارا، وتساعدك الظروف في هذه الفترة على تحقيق ذلك.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: يسامحك شريكك على تصرفك الطائش والمستفز معه، لأنه يدرك طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

مهنياً: الحظ حليفك، ما عليك إلا أن تنظم أوقاتك، لتجني ثمار مجهوداتك.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: تسيطر عليك الهواجس والأوهام والكآبة وتدفعك الى التشكيك في حب شريكك.

مهنياً: قد تواجه اتهاما من أحد زملائك بخصوص عملك، لكن كن حذرا ولا تواجه هذا الموقف وحيدا.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: هذا الأسبوع، يسهل عليك التفاهم والتوصل مع شريك حياتك للوصول إلى حلول مشتركة.

مهنياً: الوقت ملائم جدا للتعامل مع الآخرين، كن دبلوماسيا لأنك تستطيع تحقيق عدة إنجازات عند اتباعك الأسلوب المرن.

- برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

عاطفياً: إذا كانت العلاقة متأرجحة فهذا هو الوقت الأنسب لتعزيزها وتقوية العلاقة بينكما.

مهنياً: الحظ حليفك، هذا هو الوقت المناسب لطرح أفكارك على زملائك في العمل.

- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: يعود شريكك بعد الغياب، ويسيطر جو من الألفة والمحبة والهدوء بينكما.

Advertisements

مهنياً: مهما كثرت المصاعب فإن الصبر والحكمة الذي تتمتع بهما ينقذوك فلا تيأس.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

عاطفياً: في بداية الأسبوع، تجد صعوبة في التواصل مع شريك حياتك، لا تيأس.

مهنياً: قد تصاب بصداع أو تتعرض لانتكاسة صحية، نتيجة المجهود الزائد في عملك.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: حاول أن تتفهم وجهة نظر شريكك، وأن تستوعب أفكاره المعاكسة.

مهنياً: تلمس تعاطفا كبيرا من زملائك، ويحالفك الحظ بقوة في مجال عملك.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر) :

عاطفياً: ترغب في السيطرة وفرض النفس، ما يؤدي الى الاصطدام مع شريكك.

مهنياً: اهتم بمواهبك واسع إلى تنميتها، فلا تتراجع عن أهدافك.

- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: احذر من الشكوك والغيرة، واحترم علاقتك ولا تجازف بثقة شريكك.

مهنياً: انفعالك الزائد قد يجعل من حولك يتجنب الحوار معك.

- برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: يتفاجأ حبيبك بصراحتك، فالجو العام يصلح للحوار والنقاش بينكما.

مهنياً: تبدو اليوم عدوانيا خاصة مع زملائك، كن مخلصا ومتفهما لمن حولك.

- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس)

عاطفياً: تشعر بالحاجة إلى التغيير والتطور مع شريكك، لتسير الأمور بشكل رائع.

مهنياً: يساعدك أحد أصدقائك في مهمة شاقة أو ربما يقدم أحدهم حلا لمشكلة ما في عملك.