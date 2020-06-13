أجدد مستحضرات الصيف لبشرة برونزية مشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 07:42 مساءً - من أجمل الفصول عندما نختار مكياجنا من جمال ولون الشمس، مستحضرات جديدة ومميزة نضعها بين يديك لتتألقي بجمال صيفي تبرزي صفاء وإشراق بشرتك مع بشرة برونزية صحية .



بلاش" شيك تو سيك سويش أند غلو من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Glow Blusher Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Glow Blusher



لوشن للجسم" ذا جينسونس أنفيوسد من لامير" La Mer The Genaissance Infused Lotion La Mer The Genaissance Infused Lotion



حماية من الشمس " صنليا مينيمايزينغ غلوبل صن كير من سيسلي " Sisley Sunleÿa Minimizing Global Sun Care Sisley Sunleÿa Minimizing Global Sun Care



بودرة"باودر مات ناتشيريل من غوتشي" Gucci Powder Mat Naturel Gucci Powder Mat Naturel



بودرة برونزية" لاغونا باودر وز غولد من نارس" Nars Laguna Bronzer Powder With Gold Advertisements Nars Laguna Bronzer Powder With Gold



ماسكرا للحواجب" جيمي براو من بنفت" Benefit Gimme Brow Benefit Gimme Brow



مسمر" سيلف تانينغ جيلي غراديل غلو من ديور" Dior Self Tanning Jelly Gradual Glow Dior Self Tanning Jelly Gradual Glow



مرطب شفاه " ليب بلاش من توم فورد" Tom Ford Lip Blush Tom Ford Lip Blush تابعي المزيد: أساليب مكياج زهري مناسبة لجميع ألوان البشرة

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