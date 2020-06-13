أجدد مستحضرات الصيف لبشرة برونزية مشرقة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 07:42 مساءً - من أجمل الفصول عندما نختار مكياجنا من جمال ولون الشمس، مستحضرات جديدة ومميزة نضعها بين يديك لتتألقي بجمال صيفي تبرزي صفاء وإشراق بشرتك مع بشرة برونزية صحية .
بلاش" شيك تو سيك سويش أند غلو من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Glow Blusher
لوشن للجسم" ذا جينسونس أنفيوسد من لامير" La Mer The Genaissance Infused Lotion
حماية من الشمس " صنليا مينيمايزينغ غلوبل صن كير من سيسلي " Sisley Sunleÿa Minimizing Global Sun Care
بودرة"باودر مات ناتشيريل من غوتشي" Gucci Powder Mat Naturel
بودرة برونزية" لاغونا باودر وز غولد من نارس" Nars Laguna Bronzer Powder With Gold
ماسكرا للحواجب" جيمي براو من بنفت" Benefit Gimme Brow
مسمر" سيلف تانينغ جيلي غراديل غلو من ديور" Dior Self Tanning Jelly Gradual Glow
مرطب شفاه " ليب بلاش من توم فورد" Tom Ford Lip Blush
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