بعد "فرح سنيه".. ناهد رشدي: عبلة كامل أصغر مني وملبستش فستان في جوازي

لايف ستايل

حفل زفاف جامع لكافة فئات المجتمع، انتظر الملايين إذاعته بشغف وترقب، ضمن أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، مساء أمس، وسط آلاف التعليقات على تفاصيل عُرس "سنيه عبدالغفور البرعي" التي جسدت شخصيها الفنانة ناهد رشدي، بالرغم من مرور 24 عاما على بثه لعشرات المرات عبر القنوات المحلية والفضائية.

العروس "سنيه": مش عارفة سبب التفاعل الكبير مع الحلقة

"الوطن" تواصلت مع "ناهد" للحديث عن كواليس "فرح سنيه على نبيل ابن الوزير"، ومشاركتها في المسلسل، قائلة، إنها تفاجئت بردود الأفعال الواسعة على الحلقة، على الرغم من مرور ما يقارب الربع قرن على تصويرها، مضيفة: "الحقيقة مش عارفة إيه السبب ورا ده.. النجاح والانتشار حاجة بتاعت ربنا"، مرجحة أن عفوية الممثلين خلال حفل الزفاف الدرامي جعله من المشاهد القريبة لهم، "وعلى فكرة كنا بنأكل بجد، وأول ما البوفيه اتفتح ركزت في الأصناف المحطوطة ونسيت الكاميرا"، خاصة أنها سعت لتناول الـ"ديك رومي" الذي أحضرته الفنانة حنان ترك من محل شهير معروف بأطعمته ذات المذاق المميز.

مراسم إتمام الزواج لم تخلو من مشاهد ارتجالية من بعض الفنانين، كإخراج الممثلة الراحلة سهير الباروني كيس بلاستيك أسود من ملابسها، لتخرين طعام من الـ"أوبن بوفيه"، وقول الفنانة عبلة كامل جملة "كُل يا عبده ملكش دعوة بحد" للنجم الراحل نور الشريف، "وحتة الفرقة اللي أحياهم ناس باسم سمير صبري وفيفي عبده ضحكتنا بجد، لأننا توقعنا كومبارسات شبههم"، إلا أن الشخصيتين كانتا مختلفان تماما عن الفنان والراقصة.

ناهد: معملتش فرح في الحقيقة.. ووفرت فلوس جوازي للسفر

وبمجرد الانتهاء من العُرس، طلب "الشريف" من "ناهد" الوقوف بفستان الزفاف لالتقاط صورة فوتوجرافية لها بكاميرته الخاصة، "ودي من أقرب الحاجات لقلبي، ولسه محتفظة بيها، ومتعلقة عندي في البيت"، موضحة أن هذه أول مرة سيتم فيها نشرها عبر "الوطن".

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الحديث عن "فرح سنيه"، جعلها تسترجع ذكريات عدة، من بينها تعامل نور الشريف معها بمحبة وتقدير، وتوجيهه لها باستمرار، "مكنتش بيحرجني لو اتخلبطت، مرة قولت (نبيل طلع السلم ونزل) بدل (طلع يِسلم)، وخدها بضحك"، في ظل تعاملها بود وتقارب مع بطلة العمل عبلة كامل التي تصغرها بسنوات معدودة، و"مكنتش مضايقة إنها بتعمل دور أم رغم إني أكبر منها".

وعن تشابه إطلالتها كعروس في "لن أعيش بجلباب أبي" مع ملابسها خلال زفافها في الحقيقة، أكدت أنها لم ترتد فستانا، كما أنها لم تعقد احتفالية كبيرة، "معملناش فرح، واكتفينا بكتب كتاب في فندق كبير وسط عدد قليل من المعازيم، وسافرنا بباقي الفلوس".

"عيال ناهد رشدي في مسلسل بخط الإيد، هما ولاد نبيل ابن الوزير في (لن أعيش في جلباب أبي)".. ذلك هو أظرف تعليق قرأته الفنانة على دورها في المسلسلين، وتعلق الجمهور بالشخصيتين، وربط الأحداث ببعضها، مختتمة حديثها بتوجيه الشكر للمشاهدين على حديثهم الإيجابي والمبهج عن أدوارها الفنية.