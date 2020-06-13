بدون مكياج.. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة لها على "إنستجرام"

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها على موقع "إنستجرام"، بمجموعة من الصور الجديدة لها، للوجه فقط، والتي نالت إشادات واسعة من جمهورها.
وظهرت نرمين الفقي في الصور دون مكياج وبشعر كيرلي منسدل على كتفيها، وعلقت عليها قائلة: "مساء الخير"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.
وتلقت "الفقي"، إشادات واسعة عن عملها الأخير في المسلسل الدرامي "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي عرض في نهاية العام الماضي 2019، حيث قامت بالمشاركة في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، وشاركها في بطولة الحكاية كل من الفنان إيهاب فهمي وميدو عادل والفنانة رانيا محمود ياسين وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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