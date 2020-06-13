تنتظر نتائج تحليل كورونا.. من هي حنان يوسف بطلة بـ 100 وش؟ (صور)

علاقات و مجتمع

ربما تصبح إصابة الفنان مصطفى درويش ليست الوحيدة التي اخترقت أبطال مسلسل بـ 100 وش، خاصة بعدما أكدت الفنانة حنان يوسف أنها تجري الفحوصات للتأكد من إصابتها هى الأخرى بالفيروس.

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية "TEN"، "ستظهر نتائج التحاليل التي أجرتيها يوم الأحد المقبل، ومن خلالها سيتبين مدى إصابتي بالفيروس من عدمه"، موضحة أنه حتى الآن، تعاني من زكام، ولا تدري مدى حقيقة إصابتها بالفيروس.

ويرصد "هن"، عدة معلومات عن الفنانة حنان يوسف

ولدت في مارس عام 1966 لأب مصري وأم فلسطينية.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

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كانت تعيش بمنطقة جليم بالإسكندرية، وحصلت على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة جامعة الإسكندرية.

بدأت مشوارها الفني قديما في العديد من الأفلام الهامة أمثال الأسورة، يوم مر ويوم حلو، النعامة والطاوس، السفاح، ثم برز ظهورها في الأفلام الحديثة، أبرزها خيانة مشروعة، والعديد من الأفلام.

- شاركت حنان يوسف في عدد من المسلسلات التليفزيونية، كان آخرها مسلسل بـ 100 وش، والذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2020.

غابت الفنانة لفترة طويلة عن التمثيل عقب زواجها، حتى عادت مرة أخرى وبقوة السنوات الماضية.