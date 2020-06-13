عقب ظهوره مجددا في مصر.. 3 طرق سريعة لطرد الخفاش من المنزل

صحة

حالة من الفزع أصيب بها أهالي منطقة "الأسمية" بالخانكة، عقب ظهور أسرابا من الخفافيش، عقب مرور أسابيع على ظهورها في 3 مناطق مختلفة في مصر، وسط تساؤلات عن وسائل فعالة لحماية المنازل منه، الذي تلاحقه اتهامات بتسببه في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، خلال حديثها لـ"هن"، 3 طرق سريعة لطرد الخفاش من المنزل.

الإضاءة.. العدو الأول للخفاش

ينزعج الخفاش من النور الساطع والإضاءة المتوهجة، لذلك يجب الحرص على إضاءة أنوار المنزل، خاصة بالقرب من المنافذ الذي يمكن أن يدخل منها ذلك الطائر الليلي.

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مادة الفينول السامة تبعد الخفاش

يمكن الاعتماد على مادة "الفينول"، في إبعاد الخفافيش عن المنزل، فتلك التركيبة الكيمائية بمثابة سم عصبي ولها رائحة نفاذة مثل البنزين، تتسبب في التهاب العين والجلد والجهاز التنفسي للخفاش، ويجب الحرص عند رشها على ارتداء قفازات وكمامة تغطي الوجه.

"الشطة" تطرد الخفاش

يساعد إشعال دخان مخلوط بالشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل على طرد الخفافيش، لأنها تؤدي إلى التهاب وتآكل لعيون الخفافيش، فضلا عن تآكل جهازهم التنفسي، لاحتواء تلك التوابل على فلفل أحمر سوداني يؤثر على نظر تلك الطيور.

يشار إلى أن الخفافيش ظهرت قبل ذلك في مدينة طهطا شمال سوهاج، ومركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ومدينة سمالوط بالمنيا.