بعد واقعة شريف منير.. التحليل النفسي للمسيئين على مواقع التواصل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"شوفت تعليقات من ناس مرضى قليلي الرباية، جرحوني وجرحوا بناتي"، بهذا التعليق عبّر الفنان شريف منير عن غضبه من التعليقات المسيئة التي تعرض لها بعد أن نشر صورة لابنتيه عبر "إنستجرام"، قبل أن يحذفها ثم يعيد نشرها، متوعدًا بتقدم بلاغ ضد من أساء لهما.

و"منير" واحد من المشاهير الذين يتعرضون لإساءات وتنمر من قِبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تعليقاتهم المسيئة التي تسببت في جرح المشاعر، وهو ما فسّرته الدكتور إيمان عبد الله استشاري علم النفس والعلاج الأسري، أن التعرض لمثل هذا التنمر والعنف والإساءة من السب والشتم أو ترويج الشائعات وتشويه الصورة وغيرها، يؤثر بشكل كبير على نفسية الشخص الذي تعرض لها، وأن المتنمر طباعه وسلوكه عدواني وغير سوي، وقد يكون هذا التنمر بدافع الغيرة والحقد على الآخرين والشعور بالنقص.

وتضيف استشاري علم النفس لـ"الخليج 365"، أن السبّ والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي يكون بشكل أكبر، وذلك لتمكن الشخص من إخفاء هويته وفقدانه للشجاعة والمواجهة، وتزداد وتنتشر بسبب عدم وجود عقاب رادع لمن يقوم بهذه الأفعال الضاغطة على نفسية الآخرين.

كما أن البعض يكتسب قيمته بهذه التصرفات، حيث إن هناك فئة من المتنمرين يعيشون حياة يملئها الضغط الاجتماعي والنفسي وعدم القدرة على التعبير، فيجدون من الإنترنت وسيلة لتفريغ هذه الطاقة وإرضاء غرائزهم وتعزيز قيمتهم.

كيفية التعامل مع ظاهرة التنمر الإلكتروني؟

- أولًا عمل حظر لحساب الشخص المتنمر، واللجوء لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات المناسبة والعقوبة، وهو ما قرّر فعله الفنان شريف منير.

- الانسحاب من الدخول في دوامة الرد على هذه الشتائم والترفع عن ذلك.

- التحكم في الحياة الإلكترونية وتوخي الحذر فيما تنشره، وذلك بسبب غيرة وأحقاد الآخرين.

- عدم جلد الذات واللوم على النفس والتردد وعدم مسح ما قمت بنشره، لأن التنمر شخص عديم الثقة بنفسه ويعمل على توصيلك لذلك.

- أخذ قسط من الراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الانغماس بها قد يدفعك للشعور بالملل والاحباط والزهق.

- عليك إدراك قيمة نفسك ولا تجعل شيء يهزها ومعرفة أن من يقوم بشتمك هو شخص ضعيف ولا يجب أن يؤثر على نفسيتك.