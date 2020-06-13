هل تناول كمية كبيرة من الفاكهة مفيد للجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تعد الفاكهة من الأطعمة المفيدة، لأنها غنية بالألياف والأملاح والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة وتحميه من الأمراض، وتمنحه ترطيبا لما تحويه من مياه.

غير إن المخاطر المرتبطة بزيادة تناول الفاكهة بكثرة يسبب عدم راحة في المعدة والإسهال والانتفاخ وحرقة المعدة، ونقص المغذيات التي من المفترض أن تمد الجسم بها.

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية شينا جاراميلو، إن الجسم لا يستوعب تناول كمية كبيرة من الفاكهة في وقت واحد، ومن الأفضل تناول كميات معتدلة يوميًا للاستفادة بالعناصر الغذائية المرجوة.

ويوصي الخبراء مرضى السكر باستشارة الطبيب الخاص بهم أو استشاري تغذية قبل تناول الفاكهة أو أي طعام يحتوي على السكر.

وفيما يلي الكميات المناسبة التي يحتاجاها الجسم في اليوم من الفاكهة بحسب ما نشرها موقع " well and good" نقلًا عن وزارة الصحة الأمريكية.

- كوب واحد من التفاح يساوي 1/2 تفاحة كبيرة أو تفاحة صغيرة.

- كوب واحد من الموز يساوي ثمرة موز كبير.

- كوب واحد من العنب يعادل 32 عنب بدون بذور.

- كوب واحد من الجريب فروت يساوي ثمرة جريب فروت متوسطة الحجم.

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- كوب واحد من البرتقال يعادل برتقالة كبيرة.

- كوب واحد من البرقوق يعادل ثلاثة ثمرات برقوق متوسطين الحجم.

- كوب واحد من الفراولة يساوي ثماني ثمرات فراولة حجم كبيرة.

ما هي فوائد تناول كميات الفاكهة بكميات معتدلة؟

-غنية بالألياف المشبعة:

تحتوي الفاكهة على الألياف المشبعة التي تساعد على إبطاء معدل امتصاص الفركتوز "السكر الموجود في الفاكهة"، حتى لا يصاب الجسم بالسكري.

- ترطب الجسم:

يساعد تناول الفاكهة بكميات معتدلة على بقاء الجسم رطبًا خاصًة في فصل الصيف، ويفضل تناول الفاكهة في وجبة الإفطار لتبقي الجسم رطب طوال اليوم.

- تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن:

أجريت دراسة في أواخر عام 2018، على أشخاص تناولوا الفاكهة بكميات معتدلة متنوعة بيم أكثر من 30 نوع مختلفين من النباتات في أسبوع، ولاحظوا تمتع الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.