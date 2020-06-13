عطور فخمة لمناسبات 2020..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - إذا كنت ترغبين في استخدام عطر نسائي مميز خلال المناسبات فإننا نرصد لك في هذا المقال مجموعة عطور فخمة وراقية تستحق أن تجربيها في عيد الفطر 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Heretic Florgasm Eau de Parfum

Heretic Florgasm Eau de Parfum



إنه عطر زهري للنساء والرجال، مصنوع من الزيوت الأساسية فقط، حيث يمزج بين الروائح الخضراء الحلوة كالبرغموت والياسمين والكركديه. يمثل هذا العطر الفاخر والأنيق خياراً رائعاً لإطلالة عيد الفطر، فهو يوفر لك رائحة زهرية مميزة تدوم لساعات طويلة.

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Lake & Skye Canyon Rose

Lake & Skye Canyon Rose



إنه عطر مميز جداً يمزج بين الزهور وبعضاً من أجمل النغمات الدافئة مثل الباتشولي والفانيليا، وهو يشكل أحد أفضل خيارات العطور للعيد. بإمكانك أن تتشاركيه مع زوجك كونه مخصصاً للرجال والنساء في آن، ورائحته فواحة تدوم طويلاً لتنثر عبيركما في كل مكان.



Lancôme La Vie Est Belle Intensément

Lancôme La Vie Est Belle Intensément



يمزج هذا العطر الكلاسيكي من لانكوم Lancôme، بين مجموعة من النغمات الفاخرة مثل السوسن والبرغموت، إضافة الى التوت. وهو يمثل نسخة محدثة وعصرية عن النسخة الأصلية. جربيه في عيد الفطر 2020، وتأكدي من أنه سيضفي على إطلالتك لمسة أنيقة جداً تلفت الأنظار إليك.

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Yves Saint Laurent Mon Paris Intensément Eau de Parfum

Yves Saint Laurent Mon Paris Intensément Eau de Parfum



في عام 2017، حاز هذا العطر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، على جائزة Best of Beauty، فهو يشكل مزيجاً رائعاً بين نغمات الكشمش الأسود والورد والمسك الأبيض. كما يتميز بتركيبته المكثفة لتجعل رائحتك تمتد الى مسافات بعيدة، مما يجعلك تخطفين الأنظار في كل مكان.



Ex Nihilo Explicite

Ex Nihilo Explicite



إنه أحد أفخم العطر العالمية الي تبث فيك شعوراً بالسعادة العارمة، وهو يشتمل على نغمات حلوة ودافئة، في مقدمها الفلفل الوردي الحلو والفاوانيا وخشب الصندل... كل ما عليك فعله هو استخدام رشة واحدة من هذا العطر لتبقى رائحتك ثابتة طوال اليوم.



DS Durga Crystal Pistil

DS Durga Crystal Pistil



لقد تم تصميم هذا العطر للمرأة التي ترغب في ترك بصمة وتأثير لا يُنسى لدى الآخرين، وهو مثالي للعيد كونه فخماً ومميزاً ويوفر لك إطلالة مكتملة لا تشوبها شائبة. يمزج هذا العطر بين نغمات الزهور البرتقالية والبلورية التي ستجعل إطلالتك فريدة من نوعها نظراً الى جمال رائحته وتميزها.

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