كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - تتميز صاحبات الشعر الطويل بتعدد تسريحات الشعر اليومية التي يمكنهن اعتمادها خلال مشاوير النهار أو خروجات الليل المختلفة.

وهناك العديد من التسريحات اليومية السريعة للشعر الطويل، يمكن تعلمها واعتمادها بسهولة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى مساعدة مصففات الشعر المحترفات.

وفي هذا الألبوم، جمعتِ لكِ "الخليج 365 نت" مجموعة مختلفة من تسريحات يومية سريعة للشعر الطويل، لاختيار ما يناسبك من بينها:

تسريحة الجدائل العريضة مع ذيل الحصان

تسريحة الجدائل العريضة مع ذيل الحصان

تُعد كل من تسريحة الجدائل وتسريحة ذيل الحصان من أكثر التسريحات اليومية التي تناسب صاحبات الشعر الطويل، حيث جرت العادة على اعتماد كل تسريحة منهن على حدى.

ولكن ظهرت مؤخراً تسريحة شعر جديدة لاقت رواجاً كبيراً بين الفتيات، وهي التسريحة التي تجمع بين الجدائل وذيل الحصان معاً، حيث يتم تقسم الشعر إلى قسمين، ثم يتم عمل اثنتين من الجدائل العريضة على الجزء العلوي من الشعر، وتصفيف أطراف الجدائل بتسريحة ذيل الحصان، وتركها تنسدل بحرية على الظهر.

تسريحة الجدائل مع السكارف

تسريحة الجدائل مع السكارف

يُعد السكارف من أكثر أكسسوارت الشعر رواجاً في صيف 2020، حيث يمكن اعتماده في الكثير من تسريحات الشعر سواء للشعر الطويل أو القصير.

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ولاعتماد تسريحة شعر يومية سريعة للشعر الطويل باستخدام السكارف، يمكنكِ تصفيف منتصف شعرك بتسريحة الجدائل، ثم ربطها بالسكارف عند الأطراف، مع ترك أطراف السكارف تنسدل بحرية مع باقي شعرك المنُسدل على كتفيكِ.

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تسريحة الكعكة الصغيرة مع الشعر المنسدل والسكارف

تسريحة الكعكة الصغيرة مع الشعر المنسدل والسكارف

ولإطلالة صيفية أكثر حيوية وأناقة، يمكنكِ اعتماد تسريحة الكعكة الصغيرة مع الشعر المنسدل، بجمع الجزء الأمامي من شعرك على مقدمة الرأس وتصفيفه بتسريحة الكعكة، ثم ربط سكارف أنيق من الحرير أو الشيفون حول الكعكة الصغيرة، وترك باقي شعرك منسدلاً بحرية بتسريحة الويفي أو الكيرلي على كتفيكِ وظهركِ.

تسريحة ذيل الحصان على الغرة

تسريحة ذيل الحصان على الغرة

لاقت هذه التسريحة رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، خاصة بعد اعتمادها من قبل العديد من النجمات.

وتعتمد هذه التسريحة على جمع غرة الشعر مع بعض الخصلات البسيطة من منتصف الرأس ورفعها على شكل ذيل حصان صغير، تظهر بدايته عند مقدمة الرأس عند الغرة مباشرة، مع ترك باقي الشعر منسدلاً بحرية على الأكتاف.

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