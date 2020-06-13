فساتين النجمات المفضلة لاخفاء عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - هناك صيحات عديدة تعتمدها النجمات في كل موسم ليتميزن باطلالات مواكبة للموضة. وهذا الصيف اختارت النجمات العربيات الفستان ذو اللفة عند الخصر.



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ويبدو ان الفسان هو رائج وجاهز لكي تبدي متألقة به، وهو المفضل لدى النجمات العربيات كما يبدو، كما أنه مثالي لك هذا الصيف، حتى لو كنت من ذوات الجسم الممتلئ. فقد احتل الفستان الأسود البسيط المرتبة الأولى للفستان الملائم للجميع، ولكن يبدو أن هذا النمط من الفساتين قد يسلبه تألقه هذا الموسم مع كل اللوكات التي رصدناها على الشهيرات.

شاهدي مجموعة فساتين تخفي عيوب الجسم اعتمدتها النجمات واختاري منها ما يناسبك.







موديلات فساتين ذات لفة عند الخصر

موديلات فساتين ذات لفة عند الخصر



ثمة ستايلات متعددة من هذا الموديل من الفساتين، أبرزها الستايل الكلاسيكي الضيق عند الصدر ويتسع عند الأوراك، الذي قد تخشاه الكثيرات لأنهن يعتقدن أنه قد يجعلهن يبدون أضخم. هذا الأمر غير صحيح. فهذا التصميم يلائم أشكال الأجسام المتعددة، وهو جميل ومريح، كما وانه قد يشيح النظر عن مراكز التضاريس لديك. بوسع هذا الفستان أن يبرز الأكتاف الجذابة إذا جاء من الدانتيل في القسم العلوي مثلاً فيما يغطي الأوراك والأرداف بقماشة داكنة.

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موديلات فساتين ذات لفة عند الخصر



أظهري تضاريسك الجميلة بالفستان هذا الذي يضيف الأبعاد. يساعد هذا الفستان أيضاً على إبراز خصرك ويظهر جسمك بطريقة جذابة. تلائم مثل هذه التصاميم الأمسيات الراقية والخروجات النهارية في آن، وسيلقى إعجاب شريكك حتماً. الأقمشة الهدلة البسيطة في القسم السفلي تساعدك أيضاً على جعل القسم المتوسط من جسمك يبدو منساباً وخالياً من العيوب.



للحفلات الفاخرة للغاية، هذه الطلة ستبدو رائعة للغاية خصوصاً إذا انتقيت الفستان المزيّن بترصيعات أو بأحجار لامعة مميزة. خياراتك كثيرة في هذا المجال، وما عليك سوى أن تختاري ما يرضي ذوقك ويتلائم مع جسمك وأن تستوحي ما يلائمك من لوكات النجمات.

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