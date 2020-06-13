نظارات شمسية آخر موضة للصيف من عروض أزياء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - تعتبر النظارات الشمسية من أبرز الإكسسوارات الأساسية لموسم الصيف، فهي الصديق المثالي للنساء عاشقات الخروجات في الهواء الطلق والمشاوير البحرية.

النظارات الشمسية المربعة من عرض إيلي صعب Elie Saab



ولأن الأيام بدأت تطول وأشعة الشمس أضحت أقوى، لا بد لك وأن توفّري الحماية اللازمة لعينيك. تلقين نظرة على آخر صيحات النظارات الشمسية لصيف 2020 كي تستكملي بها إطلالاتك هذا الموسم، والتي رصدناها على منصات عروض ربيع وصيف 2020 بتصاميم متنوعة تليق بمختلف أشكال الوجه.

تابعي المزيد: نظارات شمسية من وحي الفاشينيستا المحجبات

صيحات نظارات شمسية موضة صيف 2020

نظارات شمسية مستديرة بحجم كبير لصيف 2020

النظارات الشمسية المستديرة بحجم كبير

لصاحبات الوجه ذي التفاصيل الحادة، فإن النظارات الشمسية المستديرة بحجم كبير هي الرابحة لموسم صيف 2020.. فهي ستوفّر إطلالة ناعمة للوجه في الوقت الذي ستبرز فيه عصرية المرأة والحماية الكاملة للعينين من أشعة الشمس الحارقة.

وقد رصدنا الكثير من النظارات الشمسية المستديرة بحجم كبير على منصات عروض أهم الماركات العالمية بعدسات ذات ألوان مختلفة لتوفّر التنوع للمرأة. فأعجبتنا تلك التي رأيناها ضمن عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، كذلك فقد تميّزت النظارات الشمسية المستديرة كبيرة الحجم بتصميمها الفريد من نوعه ضمن عرض نينا ريتشي

Nina Ricci مضفية لمسة تاريخية على الإطلالة.

تابعي المزيد: النظارات الشمسية الملونة لصيف 2020

Advertisements

نظارات شمسية مربعة ضخمة لصيف 2020

موضة النظارات الشمسية المربعة الضخمة لصيف 2020



هنا لمسة مميزة من الجاذبية تضفيها النظارات الشمسية المربعة الضخمة على إطلالة المرأة. ومع أنها لا تليق بشتى أشكال الوجوه إلا أنها، لفتت الأنظار واستقطبتها.

لاقت النظارات الشمسية المربعة الضخمة رواجاً كبيراً على ساحة الموضة لصيف 2020 لذلك فمن الضروري جداً أن تحصلي على واحدة منها هذا الموسم.

جذبتنا ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab من خلال إطاراتها المعدنية الرقيقة وعدساتها بالألوان المرحة مثل الأخضر والأزرق. إلا أنها أخذت حجماً أكبر ضمن عرض إيترو Etro، حيث جاءت مصممة من المينا أو البلاستيك مع جسر من المعدن.

نظارات شمسية بأشكال هندسية مرحة لصيف 2020

نظارات شمسية بأشكال هندسية مرحة لصيف 2020



تعود موضة النظارات الشمسية بالأشكال الهندسية والعدسات الملونة إلى ساحة موضة إكسسوارات صيف 2020، معيدةً إحياء الطفولة وشقاوتها فيها. فرأينا النظارات الشمسية بشكل الفراشة الكبيرة الملونة لدى مارك جايكوبس Marc Jacobs. كما واتخذت النظارات الشمسية أسلوباً مرحاً ضمن عرض جيورجيو أرماني

Giorgio Armani من خلال تصميم بشكل وردة ضخمة لإطلالة صيفية منعشة.

تابعي المزيد: نظارات شمسية فاخرة للنساء عام 2020