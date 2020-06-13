حقائب كلاتش لإطلالات أنيقة في السهرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - هناك أنواع عديدة ومختلفة من شنط اليد ، و تعد حقيبة الكلاتش Clutch من أكثر الحقائب إنتشاراً في صيحات الموضة مؤخراً.

لن تكتمل إطلالة السهرة دون إضافة الاكسسوارات الأنيقة. حتمًا تحتاجين إلى حقيبة كلاتش فخمة تجذب الإنتباه إلى إطلالتك، وتمنحك لمسة فاخرة.





إليكِ أحدث موديلات حقائب كلاتش للسهرات من توقيع أشهر المصممين!



حقائب كلاتش من ايلي صعب Elie Saab

ELIE SAAB





قدم المصمم المبدع ايلي صعب تصاميم فاخرة للحقائب الكلاتش التي تتناغم مع فساتين العارضات.



حملت العارضة حقيبة كلاتش ذهبي بسلسلة ذهبية مع فستان ذهبي قصير ومطرز، كما اعتمدت العارضة حقيبة كلاتش باللون الأبيض ومزينة بالمعدن الذهبي مع طقم باللون الأبيض يتألف من السترة والسروال الأبيض المزين مرصع بتطريزات ذهبية وفضية.



أيضًا حملت عارضة أخرى كلاتش بقماش شبكي ومرصعة بفصوص برّاقة مع فستان شفاف مطرز بالخيوط الذهبية والتطريزات البرّاقة.

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حقيبة كلاتش من جورجيو أرماني Giorgio Armani

GIORGIO ARMANI





لفتت عارضة أزياء جورجيو أرماني Giorgio Armani الأنظار بالفستان الأزرق المرصع بتطريزات برّاقة باللون الفضي والأسود، وحملت العارضة حقيبة كلاتش بتصميم المروحة وتجمع بين الأزرق والأسود البرّاق.

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حقيبة كلاتش من رالف وروسو Ralph & Russo

RALPH RUSSO





تعد الحقائب الريش من أبرز صيحات الموضة الرائجة، وقد برزت هذه الصيحة في تشكيلة رالف وروسو Ralph & Russo 2020، وظهرت إحدى العارضة بفستان أزرق فاتح مزين بتطريزات الورود ولمسات الريش، وأكملت إطلالتها بحقيبة دائرية مغطاة بالريش بنفس اللون.







حقائب كلاتش من زياد نكد Ziad Nakad

كلاتش من زياد نكد Ziad Nakad







أبدع المصمم زياد نكد تشكيلة مميزة من الفساتين والاكسسوارات الأخاذة هذا العام، وبدت الحقائب الكلاتش التي قدمتها استثنائية وغير تقليدية.



حملت كل عارضة حقيبة كلاتش بنفس قماش وتطريزات الفستان في تناغم يخطف الأنفاس، واستوحى المصمم تصميم الحقائب من القارب ويمكن حملها باليد أو من السلسلة المرصعة بتطريزات برّاقة.



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