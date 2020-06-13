إطلالات صيفية للمحجبات من وحي مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - إن كنتِ ممن يَحْتَرْنَ في اختيار تنسيقاتهن وأزيائهن اليومية، فيمكنك اللجوء إلى خيارات مدوّنات الموضة؛ لتستوحي منها الأفكار المناسبة لكِ ولصيف ٢٠٢٠، وقد استوحينا لكِ هذه الخيارات من مدوّنات الموضة الخليجيات.



إطلالات اللون الأبيض

إطلالات اللون الأبيض



إن كنتِ ممن يفضِّلن ارتداءَ اللون الأبيض، فيمكن لحنين الصيفي أن تلهمك بإطلالتها المكونة من قميص أبيض وبنطال سكري واسع مع حجاب بيج، أو ارتدي قميصًا أبيض مزينًا بالزيتي مع بنطال جينز كما فعلت مريم محمد، أو استوحي من فاطمة حسام خيارها لبنطال وبلوزة باللون الأبيض مع معطف طويل لزي بسيط وعملي.

تابعي المزيد:فساتين محتشمة من اللون الأزرق الفاتح

خيارات الفساتين

Advertisements

فساتين



لهواة الفساتين، يمكن لعايشة المازمي أن تلهمك خيارها بفستان أبيض بسيط مصمم بمطاط في الخصر، أو اختيار مريم محمد لفستان أبيض ناعم مصمم بوشاح أحمر مزين بكتابات ذهبية، أو ظهور دلال الدوب بفستان زهري ناعم مصمم برسومات بيضاء وبأزرار.

تابعي المزيد:اطلالات صيفية من وحي الفاشينيستا المحجبات



تنسيقات شبابية للعمل

تنسيقات شبابية للعمل



للتنسيقات الصيفية المناسبة للعمل، أطلت مريم محمد بتنورة زيتية مع قميص أبيض بسيط لمظهر شبابي، ولإطلالة رسمية بسيطة ارتدت فاطمة حسام بليزر وبنطالًا باللون السكري، أكملتهما ببلوزة وحجاب باللون الأبيض، ولخيار عصري تأنقت عايشة المازمي ببنطال أبيض مع قميص طويل أبيض مزين بالرسومات البنية والقماش الفوسفوري الناعم.

تابعي المزيد:موديلات تنانير محجبات لصيف ٢٠٢٠