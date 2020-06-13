موديلات أقراط دائرية صغيرة 2020 من توقيع أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 04:43 مساءً - تضيف المجوهرات إطلالة آسرة للقلوب في مختلف الأوقات خصوصاً الاقراط التي تعكس شخصيتك البسيطة والناعمة.



وتتناسب الأقراط الدائرية الصغيرة مع إطلالات النهار والمساء، ويمكن أن تختاري ما بين الأقراط بالذهب الأبيض والذهب الوردي، والتي يزداد سحرها ببريق الألماس.



تابعي المزيد:صيحة الأقراط المنفردة هي الأجمل هذا الشتاء





أقراط بوشيرون Boucheron





Boucheron





قدمت ماركة بوشيرون Boucheron أقراط دائرية صغيرة بتصاميم فخمة، حيث أنها مرصعة بالكامل بالألماس، وهي أقراط تلتصق بالأذن ولا تتدلى منها.







أقراط شوبارد Chopard

Chopard



أيضًا برزت الأقراط الدائرية الصغيرة في مجوهرات شوبارد Chopard، والتي تجمع بين العصرية والفخامة، سواء بالذهب الأبيض أو الوردي مع فصوص الألماس المتحركة التي تمنحها لمسة مرحة تليق بالمرأة المحبة للموضة.









أقراط دي بيرز De Beers

De Beers

تابعي المزيد:الأقراط الهلالية موضة 2020

قدمت ماركة دي بيرز De Beers موديلات أقراط دائرية صغيرة بالذهب الأبيض والذهب الوردي، سواء التصاميم التي تلتصق بالأذن أو التي تتدلى قليلًا لأسفل مع فصوص الألماس البرّاقة.







أقراط غراف Graff



Advertisements

Graff



وقدمت ماركة غراف Graff الأقراط الصغيرة بالتصميم الدائري والمرصع بفصوص الألماس البرّاقة لإطلالة فخمة ولافتة للأنظار في مختلف المناسبات.







أقراط هاري وينستون Harry Winston

Harry Winston



أحببنا أقراط هاري وينستون Harry Winston الماسية الفخمة، وهي أقراط الأزرار المرصعة بالكامل بالفصوص البرّاقة لتناسب السهرات.







أقراط ميسيكا Messika



Messika



من دار ميسيكا Messika، اخترنا لكِ مجموعة من الأقراط الدائرية الصغيرة بتصاميم متنوعة تتسم بالبساطة بتصاميم مفتوحة من الذهب الأبيض والوردي مع الألماس.







أقراط بياجيه Piaget



Piaget



تصميم بسيط وناعم من بياجيه Piaget لإطلالة جذابة وأقراط دائرية صغيرة من الذهب الوردي مع لمسات الألماس وبتصميم مفتوح.



طالعي أجمل موديلات أقراط دائرية صغيرة من أشهر ماركات المجوهرات لتجدي تصاميم تناسب ذوقك.

تابعي المزيد:أجمل صيحات الأقراط الرائجة لعام 2020