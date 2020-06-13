فيديو.. ليلى زاهر وشقيقتها تقلدان مشهدا لمحمد هنيدي بـ"همام في أمستردام": بذمتك

علاقات و مجتمع

نشرت ابنة الفنان أحمد زاهر، ليلى، مقطع فيديو لها مع شقيقتها نور، عبر تطبيق "تيك توك"، تقلدان مشهدا كوميديا للفنان محمد هنيدي مع الراحل عثمان عبدالمنعم بفيلم "همام في أمستردام"، أثناء محاولة هنيدي (همام) التقدم لخطبة إيمان (رحاب الجمل) وعلقت "بذمتك".

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بدأت ليلي مسيرتها التمثيلية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها خمسة سنوات، توالت أعمالها بعدها ما بين السينما والتلفزيون، وآخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، وعمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، ومن إخراج حسين المنباوي.

@lailaahmedzaher بذمتك ##lailaahmedzaher ##quarantinelife ##nour_ahmed_zaher ##moodOriginal Sound - Unknown

"همام في أمستردام" فيلم مصري من إنتاج 1999، بطولة الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وموناليزا وعدد كبير من الممثلين المصريين، وهو من إخراج سعيد حامد.

الفيلم يعتبر البطولة المطلقة الثانية للفنان محمد هنيدي بعد فيلمه الناجح "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي حقق نجاحا كبيرا.