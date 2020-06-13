فوتوشوب أم عمليات تجميل.. فنانات فاجئن الجمهور بتغير ملامحهن آخرهن نوال الزغبي

لايف ستايل

بات الخضوع لعمليات التجميل أو لتقنيات الفوتوشوب (برنامج تعديل الصور) وفلاتر التصوير، أو حتى التلاعب بمستحضرات التجميل، وخطوط المكياج المختلفة، واحدة من أمور التجديد التي تخضع لها الفنانات، حيث تظهرهن بملامح مختلفة تماما عما هن عليه، أو ما يميزهن به الجمهور.

نوال الزغبي

ومؤخرا، انضمت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، لتلك الفنانات اللاتي فاجئن الجماهير بتغيير تام في ملامحهن، بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أظهرت تغيرا كبيرا في ملامحها.

وظهرت الفنانة بجسد نحيف للغاية، أنف نحيفة، ووجه صافي بدون شوائب، حتى أنها لم تظهر بالشامة المعهودة "الحسنة" أعلى فمها.

وسرعان ما تفاعل العديد من المتابعون مع إطلالة الفنانة، متسائلين عن سر تغير ملامحها.

وأرجع البعض أن الفنانة استخدمت برنامج "فوتوشوب" لصورها لتبدو بتلك الهيئة، أو أنها مستخدمة أحد "فلترات" تطبيق "سناب شات"، أو أن الأمر مجرد تلاعب بالمكياج، في حين قال البعض إن الفنانة خضعت لعملية تجميل.

الفنانة اللبنانية لم تكن الأولى التي تفاجئ متابعيها بهذا التغيير التام في فترة وجيزة، فسبقها البعض من قبل كل من:

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منة فضالي

كانت الفنانة منة فضالي، فاجأت متابعيها العام الماضي، بجلسة تصوير جديدة، بعدسة نادين عباس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة بلون الشعر الأسود "الويفي" بتوقيع إسلام متولي، مع "بلوزة" بيضاء "أوف شولدر"، و"هوت شورت" جينز، إلا أنها اعتمدت على الكونتور والهايلايتر.

وبعد نشرها للصور تسائل العديد من متابعيها: "مين دي؟"، لافتين إلى أن بعضهم لم يستطع التعرف عليها بسبب "اللوك الجديد".

وبررت الفنانة الشابة ظهورها بتلك الإطلالة لـ"الوطن"، قائلة إن المصورة اشترطت عليها تغيير لون شعرها رغبة في الاختلاف، بحسب قولها، متابعة: "لم يكن متاحا أن أغير لون شعري لأنه راكور في أحد أعمالي الفنية، فاقترحت عليّ نادين ارتداء باروكة، وبالفعل اشتريت واحدة قريبة في لونها من لون شعري الأساسي، واستعنا باستايلست موهوب يُدعى إسلام متولي".

هالة صدقي

كانت الفنانة هالة صدقي، فاجأت متابعيها من قبل بنشر صور لها عبر إنستجرام أيضا، خلال حضورها افتتاح مهرجان شرم الشيخ، والذي ظهرت خلاله بجسد غير ممتلئ، و"مكياج سموكي" وعدسات لاصقة زرقاء.

واستقبل متابعيها صورها بسؤال: "إزاي دي هالة صدقي شكلها متغير جدًا"، و"استحالة تكون هي"، و"دي بقت واحدة تانية خالص"، الأمر الذي وضع إطلالة "هالة" في خانة التساؤلات، والتي تبين فيما بعد أنه مجرد مكياج مختلف.