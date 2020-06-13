طبيب يوضح أبرز 6 أسلحة للوقاية من الإصابة بكورونا

صحة

في ظل انتشار فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، يبحث الجميع عن طرق الوقاية من الفيروس التاجي، للالتزام بها في ظل تلك الظروف.

الدكتور مهاب السيد، أخصائي الصحة العامة، أوضح لـ"هن"، أن هناك 6 أشياء يجب الالتزام بها، ليتمكن الفرد من حماية نفسه من الإصابة بـ "كوفيد 19".

ارتداء الكمامة

أحد أهم أسلحة الوقاية، هو الحرص على ارتداء الكمامة، والذي يسهم في الحماية بنسبة كبيرة من الإصابة، ولابد أن تكون الكمامة مطابقة للمواصفات الطبية، والحرص على ارتدائها بطريقة صحية بعدم لمسها من الداخل أو الخارج، وأن تغطي الأنف والفم، بالإضافة للتخلص منها بطرية آمنة وصحية.

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كذلك تجنب خلع الكمامة لوضعها في حقيبة أو جيب البناطيل، لأنها تحوي العديد من الجراثيم والفيروسات، والتعامل معها بطريقة خاطئة يجعلها قنبلة موقوتة.

المطهرات

تطهير اليدين بصفة مستمرة عامل مهم في حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، والتطهير يجب أن يكون بطريقة صحيحة ويشمل اليدين بصورة كاملة.

غسل اليدين

المواظبة عليه بصفة مستمرة وعلى فترات متقاربة، ويكون بالصابون والماء الدفيء، ويشمل بين الأصابع والكفين.

التباعد المكاني

بالابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، أو التي تحوي الكثير من الأشخاص للحد من انتشار الفيروس بينهم.

تعقيم الأسطح

لابد أن يحدث على فترات منتظمة، تنظيف الأسطح لأنه يساعد في الحفاظ على المكان خاليا من الفيروسات وعدم إصابة من يلامسها.

تقوية المناعة

وذلك بالمواظبة على تناول الفيتامينات بصفة مستمرة، وتناول الأغذية الصحية التي تساعد في تقوية المناعة.