"فلتر ولا عملية تجميل؟".. نوال الزغبي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

لايف ستايل

فاجأت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة أظهرت تغيرا في ملامحها بشكل كبير.

المادة المصورة أظهرت الفنانة بجسد نحيف للغاية، مع أنف نحيفة، ووجه صافي بدون شوائب، حتى أنها لم تظهر بالشامة المعهودة "الحسنة" أعلى فمها.

وسرعان ما تفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة، متسائلين عن سر تغير ملامحها، وأرجعَ البعض أن الفنانة قامت بعمل "فوتوشوب" لصورتها لتبدو بتلك الهيئة، أو أنها مستخدمة أحد "فلترات" تطبيق "سناب شات".

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في حين قال الجزء الآخر، أنها أجرت عملية تجميل لتغيير ملامحها لهذا الحد.

نوال الزغبي تتحدث عن الحجر المنزلي

وكانت نوال الزغبي أكدت التزامها بالحجر المنزلي منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أجل الحفاظ على صحتها وصحة من تحب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "لم أخرج إلا مرة واحدة للاستديو فقط، لأن الجلوس في المنزل أفضل من المستشفى أو أن نفقد من نحب".

وأوضحت الفنانة أن الالتزام يحافظ على الشخص وعائلته والمجتمع كافة، كون هذا الفيروس القاتل ينتشر بشكل مخيف وكبير، ويفتك بالبشر بطريقة مخيفة.