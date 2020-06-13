هل الرضاعة الطبيعية تنتقل فيروس كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

صحة

من جديد، تؤكد منظمة الصحة العالمية، على لسان أنشو بانرجي، كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية بالمؤسسة الدولية، على عدم انتقال فيروس كورونا من خلال الرضاعة الطبيعية.

وأوضح الخبير، في مؤتمر صحفي منعقد بالأمس: "المرضعات لا ينقلن كوفيد 19 إلى أطفالهن، فنحن لم نرصد حتى الآن وجود فيروس حي في لبن الأم".

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من كورونا

وفي إبريل الماضي، ناشدت "الصحة العالمية" الأمهات، بالرضاعة الطبيعية لوقاية أطفالهن من العديد من الأمراض، عبر تغريدة على الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، باللغة العربية العامية: "ليه مهم أن الأمهات يكملوا الرضاعة الطبيعية لأطفالهم خلال انتشار كوفيد 19؟"، لتجيب: "لأن الحماية اللي بتوفرها الرضاعة الطبيعية قوية، وبتحمي ضد الأمراض المعدية من خلال نقل الأجسام المضادة والعوامل اللي بتمنع العدوى".

فوائد الرضاعة الطبيعية

وفيما يلي أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال، نقلا عن منظمة الصحة العالمية:

1- توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الأولى.

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2- يمنح اللبن الطبيعي للطفل، ما يقارب نصف احتياجات الطفل الغذائية خلال النصف الثاني من العام الأول، ونحو ثلث تلك الاحتياجات خلال العام الثاني من حياته.

3- حماية الأطفال من الأمراض المعدية والمزمنة، مثل الإسهال أو الالتهاب الرئوي، ويساعد على الشفاء من الأمراض بسرعة.

4- يساعد في النمو الحسي والمعرفي للأطفال.