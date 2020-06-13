هذا ما يحدث لجسمك عند تناول أقراص الفيتامينات يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

حرص الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة على تناول أقراص الفيتامينات لرفع مناعة الجسم وحمايته من عدوى فيروس كورونا، خاصً أقراص فيتامينات "سي" و"د" والزنك.

ينصح خبراء التغذية بممارسة الرياضة والنوم ثماني ساعات على الأقل في الليلة، بجانب تناول أقراص الفيتامينات حتى تشعر بصحة جسمك، بحسب ما ذكر موقع "the list".

وهناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن الفيتامينات تعطي جسمك طاقة إضافية وترفع المناعة، بجانب الفوائد التي يستمدها جسمك من الأطعمة التي يتناولها.

وهناك العديد من الفوائد الأخرى التي تقدمها أقراص الفيتامينات إذا تناولتها كل يوم منها:

- تؤخر الشيخوخة:

حصولك على العناصر الغذائية من أقراص الفيتامينات التي يحتاجها جسمك تساعد على تأخر أعراض الشيخوخة، وتحمي الجهاز العصبي.

- مفيدة للعين:

ووفقًا لما قالت خبيرة التغذية ينا فليكوفا؛ فإذا تناولت أقراص الفيتامينات كل يوم، سيؤثر ذلك على صحة العين، ويقلل من خطر الإصابة بأي أمراض بها، خاصة مضادات الأكسدة مثل فيتامينات C ، E ، و A ، والزنك، وبيتا كاروتين التي تحتوي على فيتامينات متعددة تفيد صحة العين.

- تعزيز المناعة:

يعزز تناول أقراص الفيتامينات تعزز المناعة، خاصًة فيتامين سي فهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بتقوية جهاز المناعة.

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- الوقاية من أمراض القلب:

أشارت إحدى الدراسات الأمريكية أن تناول الفيتامينات يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصًة وأن العدد الأكبر للوفيات في العالم يكون بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

- تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

أمراض السرطان هي ثاني أكثر الأمراض خطورة وتسبب الوفاة بعد القلب، لذا أوضحت كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول أقراص الفيتامينات يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- تعزز صحة الدماغ:

وجدت العديد من الدراسات أن تناول أقراص الفيتامينات تحسن الذاكرة خاصًة لدى كبار السن وتقلل من خطر الخرف والزهايمر، كما أن المكملات الغذائية تعزز من الحالة المزاجية، وتخفف من أعراض الاكتئاب.

هل تناول أقراص الفيتامينات يوميًا يسبب الأضرار في معدتك؟

تناولك لأقراص الفيتامينات يوميًا يمكن أن يشعرك بالغثيان، وفي هذا الموضوع قالت خبيرة تغذية أمريكية تدعى كوسترو ميللر، إن تناول الفيتامينات على معدة فارغة يمكن أن يسبب لك الشعور بالغثيان فإذا شعرت ذلك يمكنك تناوله مع وجبة الإفطار، أو بعد استيقاظك من النوم بعدة ساعات وتناولت وجباتك.

وأضافت، إذا كان لديك مشاكل في المعدة مسبقًا، لا بد من تناول الفيتامينات بعد وجبتك حتى لا تشعر بحرقة في المعدة، أو ارتجاع المريء أو الحموضة.

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