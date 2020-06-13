ببقعة صفراء.. 6 أسرار يقدمها الخبراء لمعرفة البطيخة الحمراء ذات المذاق الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة الصيفية التي يحبها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يعمل على ترطيب الجسم من حر فصل الصيف.

بالرغم من أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان البطيخ ناضجًا هي التذوق المباشر لقطعة منه، إلا أن هذا قد لا يكون ممكنا في أغلب الأحوال، لأن البطيخ يباع قطعة واحدة في أغلب الأماكن العربية، حيث لا يمكن مشاهدة لونها أو تذوقها إلا بعد شرائها.

وقدم موقع "healthline" المتخصص بالشؤون الصحية، مجموعة نصائح، من خبراء الصحة بينوا فيها مجموعة طرق، لا يعرفها البعض، لمعرفة البطيخ الناضج من خلال بعض الصفات التي تميزه عن غيره، وهي كالتالي:

الشكل المنتظم والمتناسق

أشار الخبراء إلى ضرورة تجنب البطيخ ذو الأشكال المتموجة أو غير المنتظمة، وهي فكرة مختلفة عن شكل البطيخ العام، حيث يأتي بأشكال متعددة، مثل الكروي أو المتطاول، لكن هذه المعلومة تتحدث عن التشوهات التي تأتي بهذه الأشكال، أو النتوءات أو الخدوش، والتي تسبب عدم انتظام شكل البطيخ، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عربي.

الوزن بالنسبة للحجم

أكد الخبراء أن البطيخ الحلو والناضج يجب أن يكون وزنه ثقيلا بالنسبة لحجمه، وهذا يعني أنها مليئة بالماء وبالتالي فهي أكثر نضجا، بحسب موقع "thekitchn".

بقعة الأرض

نوه الخبراء إلى ضرورة وجود بقعة صفراء من جانب واحد، وتعرف ببقعة الأرض أو الحقل، وتدل على أن البطيخ كان على الأرض عند حصاده، تشير البقعة الصفراء الكبيرة إلى أنها قضت المزيد من الوقت في النضج، ويجب أن تكون أكثر حلاوة.

تقنية التنصت

أشار الخبراء إلى تقنية الصوت أو ما أطلقوا عليه "تقنية التنصت" وهي الصوت الذي يصدره البطيخ الناضج عند النقر عليه، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة غير موضوعية، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق البطيخ.

القوة والمتانة

يجب أن تكون للبطيخ الناضج قشرة سميكة لا تنحني بسهولة عند الضغط عليها، وهي مؤشر هام جدا لمعرفة نضج البطيخ، حيث لا يمكن إدخال السكين بسهولة في قشرتها.

التحقق من الذيل

يشير ذيل البطيخ إلى قطعة الجذع التي تبقى متصلة بعد قطف الثمرة، وعادةً ما يشير الجذع الأخضر إلى أن البطيخ قد تم قطفه مبكرًا ولم ينضج بعد، حيث كان لا يزال ينمو، وعلى العكس من ذلك، يشير الجذع الجاف إلى أن البطيخ ناضج.

كيف نتعرف على البطيخ الفاسد؟

نوه الخبراء إلى أن البطيخ الفاسد قد يسبب أضرارا كبيرة على المعدة خصوصا في حال وجود فطريات، وخصوصا أن المياه تتحول داخل البطيخ إلى بيئة خصبة للبكتيريا.

وبين الخبراء أن البطيخ الفاسد يحتوي ألوان غريبة في القشرة مثل اللون البني أو بقع داخلية في القشرة أو يحتوي ألوان داكنة في داخل البطيخ أو على غلافة الخارجي.