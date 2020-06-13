دراسة: بعض نزلات البرد تمنح مناعة للجسم وتقي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت دراسة حديثة بعض نزلات البرد قد تقي من فيروس كورونا المستجد، وتمنح مناعة للجسم.

وخلصت الدراسة الجديدة، الصادرة من جامعة سنغافورة، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الذين أصيبوا سابقا بنزلات برد سببتها فيروسات من عائلة فيروس كورونا، والتي تعرف باسم "فيروس بيتاكورونا"، قد تتولد لديهم مناعة من مرض كوفيد-19 أو قد يصابوا به بصورة طفيفة.

وأضافت الصحيفة أن فيروسات بيتاكورونا تتسبب في الكثير من نزلات البرد العادية، وفي التهابات الجهاز التنفسي الحادة لدى المرضى من صغار السن والمسنين.

وأوضحت أن هذه الفيروسات لها نفس السمات الجينية لفيروس كورونا المستجد، وفيروس سارس، وفيروس ميرس (متلازمة التنفس في الشرق الأوسط).

وتؤكد الدراسة أن المناعة التي تولدت إثر الإصابة بمثل هذه نزلات البرد قد تستمر على مدى الكثير من الأعوام نظرا لما يعرف بـ"ذاكرة" نوع من كرات الدم البيضاء التي تشكل جزءا من الجهاز المناعي للإنسان.

وتمثل هذه الذاكرة خط الدفاع الثاني ضد أي هجوم فيروسي، وتبدأ نشاطها بعد نحو أسبوع من العدوى.

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