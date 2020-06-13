هذا النوع من التوابل ضروري في مختلف الأكلات.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - تعزيز الحياة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي أمر ضروري يمكن أن يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر.

وتتمثل إحدى أسهل الطرق لتعزيز الصحة العامة في إضافة المزيد من الزنجبيل إلى النظام الغذائي، إذ يمكن أن يعزز صحة الأمعاء، ويقلل من فرص المعاناة من آلام البطن، وحتى الحماية من سرطان الأمعاء، بحسب عدد من العلماء.

ويقلل هذا النوع من التوابل الالتهاب داخل القولون، ما يخفف من انتفاخ المعدة لاحقا.

وتقول اختصاصية التغذية جولييت كيلو، إن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات تمتد أيضا للحماية من التهاب المفاصل، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم.

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وقالت اختصاصية التغذية إنه على الجميع إضافة هذا النوع من البهارات إلى وجباتهم بحرية. فالزنجبيل يساعد على تفتيت الغازات المعوية وتبديدها لمواجهة الانتفاخ.

وأضفت: "قد يساعد عمل الزنجبيل القوي المضاد للالتهابات على تخفيف الألم المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل. ووجدت مراجعة لخمس دراسات أن تناول الزنجبيل قلل من الألم بمقدار الثلث والعجز بنسبة 22% لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام".

وأضافوا أن التوابل بشكل عام هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة. وتحتوي التوابل المجففة على مصدر أكثر تركيزا لمضادات الأكسدة، بينما يحفظ التجميد مضادات الأكسدة في التوابل الطازجة. وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا تقليل خطر الوفاة المبكرة عن طريق تناول حفنة من المكسرات كل يوم. ويمكن أن تحمي المكسرات من بعض الحالات، بما في ذلك أمراض الكلى والسكري وسرطان الأمعاء.