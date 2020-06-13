"دايما مع مكة".. يوميات محمد صلاح بالمنزل في زمن كورونا

لايف ستايل

دائما ما يكون محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محط أنظار الكثيرين من المصريين وجماهير اللاعب من مختلف البلاد، حيث يحرص على مشاركة يومياته وأنشطته خلال فترة التوقف الرياضي والحجر المنزلي، مع متابعيه، بين الحين والآخر.

وبحسب الصور التي ينشرها "مو صلاح"، فيبدو أن اللاعب وجد فرصته للاهتمام أكثر بمنزل الزوجية، ومرافقة ابنته مكة، وقت أطول خلال فترات الحظر، فكان منزله هو مكان عزله الصحي، وابنته هي جليسته المرافقة له دوما.

ويرصد "هن" يوميات "صلاح" في زمن كورونا

مكة رفيقة الحظر

ربما باتت مكة، ابنة محمد صلاح، هي جليسة ورفيقة الحجر المنزلي، حيث شاركته الكثير من الأنشطة.

فظهرت مكة في إعلان تجاري برفقة "مو صلاح" لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي.

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كما شاركت نقاشا ساخرا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع بعض مشجعيه من الأطفال.

وشارك اللاعب، متابعيه، بعدة لقطات تجمعه بطفلته خلال الحجر، وهما في حمام السباحة "البيسين" أو بحديقة المنزل.

الحجر الصحي في المنزل

ولم يتوقف محمد صلاح عن ممارسة الرياضة والتدريبات مع غلق صالات الرياضة، وتعليق النشاط الرياضي.

وظل "صلاح" يمارس التدريبات داخل منزله، للحفاظ على لياقته.

فضلا عن تحدي التدريبات باللعب بورق "المناديل" بدلا من الكرة.

الظهور بالكمامة

ظهر "مو صلاح" أول أمس بالكمامة، وذلك خلال تواجده في مدرجات ملعب "آنفيلد"، أثناء المباراة الودية التي جمعت بين فريقه، وبلاكبيرن روفرز، والتي حسمها متصدر البريميرليج لصالحه بنتيجة 6-0، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اللاعب بالكمامة، على منصات "السوشيال ميديا".