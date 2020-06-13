تقرير يرصد أغرب الإكسسوارات النسائية موضة ربيع وصيف 2020

اتسمت موضة فصلى الربيع والصيف لهذا العام، بالغرابة بعض الشىء، حيث إمكانية ارتداء الجوارب مع الصنادل والأقراط ذات الأطواق الكبيرة والقبعات الواقية من الشمس، وغيرها من الإكسسوارات المختلفة،

ريش الرأس

يعتبر أطواق الرأس المزينة بألوان الريش المختلفة مثل الأصفر والأحمر، موضة فصل الربيع والصيف لهذا العام .

ارتداء الجوارب مع الصنادل

تعتبر الصنادل الرومانية من أنواع الصنادل المفضلة لدى الكثير من النساء، لكن الجديد بموضة فصلى الربيع والصيف لهذا العام، ارتداء الجوارب مع الصنادل، للسيدات وكذلك ارتداء الرجال للجوارب مع الصنادل مع ارتداء سراويل قصيرة.

عقد طويل

يعتبر العقد الطويل المتدلى على الصدر، موضة فصلى ربيع والصيف، والذى يمكن ارتدائه مع ملابس غير رسمية تشمل "تى شيرت" صيفى وبنطلون جينز، وقبعة رأس.

قبعات رأس

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يحرص العديد من الأشخاص على استخدام كريمات واقية من الشمس عند الخروج من المنزل خلال فترة النهار بفصل الصيف، للحماية من أشعة الشمس، لكن مع ارتداء قبعات الوجه الواقية من الشمس موضة فصلى ربيع والصيف، لا يكون هناك داعى لاستخدام كريم واقى من الشمس .

نظارات شمسية

تعتبر النظارات الشمسية من الإكسسوارات الأساسية بفصل الصيف، خاصة عند الخروج من المنزل فى فترة النهار، لذلك تتطور أشكالها وألوانها، ولهذا تعتبر النظارة الشمسية ذات الإطارات الضخمة والملونة باللون البنى أحدث النظارات الشمسية بربيع وصيف 2020.

أقراط دائرية

تعتبر الأقراط الدائرية الكلاسيكية موضة فصلى ربيع والصيف عام 2020، والتى متوفرة بالسوق بألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق، كما مزينة بأشكال مختلفة أيضاً، يوجد قرط متعدد الأطواق وأكبر مزين بأشكال مختلفة وهكذا لإرضاء جميع الأذواق، ويمكن ارتداء الأقراط الدائرية عند حضور إحدى الحفلات أو التنزه مع الأصدقاء.

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