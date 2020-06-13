لايف ستايل
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها مستخدمة أحد "الفلاتر" الذي يبدل الملامح للجنس الآخر.
وظهرت "رضوى" على هيئة رجل، بشنب وعيون ملونة مع البشرة القمحاوية، معلقة: "لما ابقى راضي الشربيني".
ثم أعادت الإعلامية نشر الصورة مع صورتها الأصلية، معلقة: "ياختي ست تنفع.. راجل ينفع برضو".
وتفاعل العديد من الرواد من المنشورين الذي حققا آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.
الجدير بالذكر أن الإعلامية تقدم برنامج "هي وبس" المتخصص في شؤون المرأة على فضائية CBC سفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر باستخدام فلتر.. رضوى الشربيني تحول نفسها لرجل: "كدة ينفع وكدة ينفع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.