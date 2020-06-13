باستخدام فلتر.. رضوى الشربيني تحول نفسها لرجل: "كدة ينفع وكدة ينفع"

لايف ستايل

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها مستخدمة أحد "الفلاتر" الذي يبدل الملامح للجنس الآخر.

وظهرت "رضوى" على هيئة رجل، بشنب وعيون ملونة مع البشرة القمحاوية، معلقة: "لما ابقى راضي الشربيني".

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ثم أعادت الإعلامية نشر الصورة مع صورتها الأصلية، معلقة: "ياختي ست تنفع.. راجل ينفع برضو".

وتفاعل العديد من الرواد من المنشورين الذي حققا آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.

الجدير بالذكر أن الإعلامية تقدم برنامج "هي وبس" المتخصص في شؤون المرأة على فضائية CBC سفرة.