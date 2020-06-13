تعرف على أبرز الاحداث الفلكية لمواليد برج الجوزاء خلال الأسبوع

إنّ مولود برج الجوزاء يخاف من العثور على الحب الحقيقي ومن الارتباط بصفة عامة، ممّا يجعلهم يتجنبون مسألةَ الارتباط نوعاً ما، ويتهربون من الأسئلة التي تخص هذا الشأن، لخوفهم من تقييد الحريات والالتزام في علاقة قد تسلبه بعض خصوصيته، وهناك بعض المشاكل التي قد تواجه الطرف الآخر عند ارتباطه بالجوزاء أو في مرحلة التعارف، مثل أن يواجه بعض الصعوبة في التعرف على مولود الجوزاء بشكل تام وإدراك جوانب شخصيته الإيجابية أو السلبية، فقد يراه شخصاً غامضاً وضبابيّاً ومحيراً، وقد يأخذ انطباعاً معين عنه ثمّ يكتشف عكسه تماماً، مثل أن يكون شخصاً حنون وقاسي أو كريم وبخيل في ذات الوقت.

ابرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

ان الحدث الابرز هو تراجع كوكب عطارد اعتبارا من يوم الخميس 18 في برج السرطان فتكون تاثيرات هذا التراجع مزعجة بحيث تشعر ببطىء الخطى او تضطر الى تصحيح بعض الاخطاء والاعطال الكهربائية واللاكترونية قد تظهر فجاة مشاكل قانونية وقضائية او ادارية مزعجة او اتصال يجعلك ترتبك او تخوض اتصالات يشوبها الغموض او التردد فيصعب عليك اتخاذ القرار او السير باتجاه معاكس ويكون اكثر المتضررين من تراجع عطارد مواليد الحمل السرطان الميزان والجدي.

كذلك سوف يتابع كوكب الزهرة تراجعه في برج الجوزاء الهوائي فيسبب باشكالات زوجية لكل من مواليد السرطان العذراء القوس والحوت وقد تنشأ خلافات مع الشريك وترفض تقديم التنازلات مع ان النصيحة هي في تهدئة الوضع وعدم التسرع في اي شأن شخصي او عائلي

بداية جولة على تنقلات القمر السبت القمر في الحوت المائي في مربع فلكي مع الشمس في الجوزاء يحمل لكل من مواليد الابراج المائية الامال والربح والشعبية الاحد والاثنين القمرفي الحمل الناري يساعد مواليد الابراج النارية ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة بين الثلاثاء والخميس القمر في برج الثور الترابي ما يعني ان مواليد الابراج الترابية سوف تسمع خبرا يتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب يجعلها متفائلة ومتحمسة نختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى الجوزاء ما يعني اجواء هوائية بامتياز سترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس لا تزال تتنقل في برج الجوزاء الى جانب الزهرة المتراجع عطارد يتراجع في السرطان زحل في الدلو المريخ في الحوت اورانوس في الثور بلوتون والمشتري في الجدي ولا تزال التاثيرات الايجابية لكوكب الحظ هي المسيطرة على الاجواء الفلكية لمواليد الابراج الترابية فتتحسن الامور المالية والاتصالات والتواصل مع الاخرين كما تتحسن المعاملات الادارية والقانونية والامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح.

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هابي برثداي لمواليد برج الجوزاء العشرية الثالثة عقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار هذه المواليد سنة مهمة تحقّق خلالها الإزدهار فتكون سنة الهدايا والحظ الكبير تنتهي من دورة فلكية مشحونة بالتوتر والمعاكسات لتبدأ مرحلة اكثر وعداً تستعيد عافيتك فتزداد مقاومتك وتعوض عن الخسائر الماضية كما سيدعمك هذا العام كوكب الزهرة الذي يتنقل في برجك بصورة استثنائية اربعة اشهر الذي سيحمل لك الحظ والفرص الجيدة لأغلبية المواليد بشكل خاص مواليد شهر احزيران يونيو قد يطرأ حدث سعيد في حياتك العاطفية. فتلتقي شخصاً يجذبك أو تعقد قرانك أو تنهي علاقة فاشلة أو تحتفل بولادة طفلٍ جديد. السعادة والربح والمكاسب والمشاريع الكبيرة ستملأ حياتك، وستلاقي حلا للقضايا المعقدة. الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب.

مشاهير برج الجوزاء

دايف نافارو—مارلين مونرو

مواصفات برج الجوزاء

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