تعرفي على أجمل إطلالات ريهانا "الكاجوال" في "الحجر المنزلي"

من يتابع صفحة النجمة ريهاناRihanna على إنستغرام أو فيسبوك، يلاحظ عفويتها في الصور التي تنشرها إضافة إلى مشاركة متابعيها بعدد من الفيديوهات. وإن كانت ريهانا تعتمد في معظم الأوقات على إطلالات جريئة، إلا أن الأزياء الكاجول رافقتها في الفترة الأخيرة وخصوصاً لقضاء الحجر المنزلي كما كل الناس حول العالم بعدما فرض فيروس كورونا تدابير حازمة على معظم سكان الأرض.

ريهانا تُعتبر أيقونة للموضة والأزياء العصرية، خصوصاً أنها باتت تصمم مجموعة أزياء تحمل إسمها، ويتابعها الكثير من النساء حول العالم من مختلف الأعمار لتستوحي منها أجمل الأفكار لإطلالاتهن.

وبما أن ريهانا تعشق الإهتمام برشاقتها، فهي تمارس الرياضية، وخلال فترة الحجر المنزلي كانت الملابس الرياضية الكاجول بمثابة رفيقتها الدائمة إذ رأيناها تتألق بإطلالات عدّة من دون أن يغيب عنصر العصرية عنها بالتأكيد.

لإطلالة عملية مريحة، تألقت ريهانا في إحدى الصور بإطلالة باللون النيود، إذ إختارت قميصاً فضفاضاً مع سروال بقصة واسعة وخصر عال. وللمسة ألوان إلى اللوك، وضعت ريهانا وشاحاً باللون الأحمر على رأسها نسّقته مع لون أحمر الشفاه. ورغم أنها في الحجر المنزلي لكنها نسّقت اللوك مع أكسسوارات عدة، إذ زيّنت عنقها بعدد من الشوكر وإختارت أيضاً عدداً من الخواتم، فيما غطت عينها بنظارات شمسية سوداء.

وفي لوك رياضي أكثر، أطلت ريهانا بصورة أخرى بسويت Hoodie واسع باللون الأخضر الداكن، نسّقت معه أيضاً نظارات شمسية باللون الأخضر، إضافة إلى خواتم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

وفي إطلالة ثالثة، تألقت ريهانا باللون البرتقالي، نسّقت معه حذاء رياضياً أزرق وحقيبة كلاتش باللون البرتقالي.

أزياء عصرية من وحي إطلالات ريهانا

قبل الحجر المنزلي، إشتهرت ريهانا بإطلالاتها الكاجول الرياضية، والتي يمكن ان تستوحي منها أيضاً إطلالات مريحة وعملية وعصرية في الوقت نفسه لتتألقي بها بدورك في الحجر المنزلي. إرتبط إسم ريهانا بماركة Puma للملابس الرياضية، لذلك نراها غالباً متألقة بأزياء تحمل توقيع هذه الماركة، مثل البدلة الرياضية باللون الزيتي، أو التي شيرت الأبيض الطويل مع السروال الأسود الضيق. كما تطلّ ريهانا بالكروب توب، وكذلك بالبيجاما الرياضية بألوان مختلفة مثل الأبيض والبنفسجي وغيرها. وبعيداً عن لوك البدلة، تتألق أيضاً في بعض الإطلالات بالفستان الرياضي الأحمر من ماركة adidas.

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