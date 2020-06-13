"ماكس مارا" تطلق مؤخّرًا مجموعة جديدة لصيف 2020

ألوان وتصميمات مبهجة تبعث على السعادة والمرح بمجرد رؤيتها.. هكذا يمكننا وصف الملابس الصيفية التي يميزها الألوان النابضة بالحياة لتتناسب مع الموسم، حيث درجة الحرارة المرتفعة والذهاب إلى الشواطئ الأمر الذي يتطلب ارتداء ملابس خفيفة، لذا تحرص بيوت الأزياء العالمية على إصدار مجموعاتها بمواصفات مناسبة لذلك، وقد أعلنت ماكس مارا مؤخرًا عن مجموعتها لصيف 2020.

فقد اقتبست ماكس مارا ألوان مجموعتها الجديدة لصيف 2020 من البهارات كالـ (بابريكا، والفلفل الأحمر والكاري الأصفر)، وكذلك من النباتات مثل الفاوانيا الوردي، فضلًا عن اللون الأزرق المستوحي من ظلال البحر.

قدمت "مارا" القمصان الناعمة، والفساتين المشدودة من الخصر، واستخدمت خامات مختلفة من الأفمشة منها البوبلين القطني والحرير المتموج، سواء كان خالٍ من النقشات "سادة" أو مطبوع بنقوش الفسيفساء، فضلًا عن كاروهات فيتشي، واستخدام الخداع البصري والقفاطين القديمة بتصميمات سهلة لإضفاء روح من المرح والحيوية على الإطلالة.

ظهر حزام الخصر في المموعة وكأنه قطعة أساسية لا يمكن للفتيات الاستغناء عنها أثناء ارتدئهن للفساتين بشكل خاص، كما قدمت الجامبسوت الشورت المصنوع من قماش الكاروهات بدرجات اللون الأزرق والأبيض لإطلالة صيفية مميزة.

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أما الحقائب فتميز أغلبها بكبر حجمها وسهولة حملها في نفس الوقت، كما قدمت حقائب صغيرة نسبيًا أيضًا، ولم تغفل ماكس مارا تقديم السليبر الصيفي المناسب لتلك الإطلالة، فقدمت قطعة بسيطة مصنوعة من قماس الكاروهات الأزرق أيضًا.

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