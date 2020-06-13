بالفيديو.. رامي جمال يدعم أول مصاب بكورونا من ذوي الهمم عبر "الوطن"

علاقات و مجتمع

وجه الفنان رامي جمال، رسالة دعم إلى الشاب مصطفى محمود، من ذوي الاحتياجات الخاصة، عقب نشر "الوطن" قصته بالأمس، بعنوان "مصطفى" أول مصاب كورونا من ذوي الهمم.. ووالدته: انتصر على 10 أمراض وهيهزم الفيروس

وقال "جمال"، في مقطع فيديو عبر "الوطن": "مصطفى.. ألف سلامة عليك، أنا بحبك جدا جدا، وفرحان إنك بتسمع الأغاني بتاعتي"، مضيفا: "إن شاء الله نطمن عليك، وأشوفك قريب في أقرب حفلة ليا".

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وتمنى الفنان الشفاء العاجل للشاب العشريني المصاب بكورونا، مختتما حديثه: "يارب ترجع لأهلك بصحة وسلامة، وتبقى زي الفل، أنا بحبك".

وتحدثت مروى عبدالمحسن، والدة مصطفى محمود، لـ"الوطن"، عن رحلة ابنها مع فيروس كورونا، قائلة: "الحمد لله اكتشفنا الفيروس بدري، وهينتصر عليه زي ما حصل مع أمراض تانية".

وأكدت أن ابنها البالغ من العمر 25 ربيعا، لم تظهر عليه من أعراض المرض التاجي سوى الكحة فقط، ليتم اكتشاف الأمر عقب مرضها بـ"كوفيد- 19"، وإجراء تحاليل للأسرة بأكملها، "خبوا عليا إنه عيان طول حجزي في العناية المركزة".