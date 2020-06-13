نصائح "طنط خيرية في عالم سمسم" للتعامل مع الأطفال في الحجر المنزلي

ماما

المكوث في المنزل لعدة أشهر متتالية، بات أمر لا يتحمله الأطفال الصغار، خاصة ممن لا يدركون أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقدمت وزارة الصحة، مقطع فيديو للأطفال، بصوت الفنانة سلوى محمد علي، التي عُرفت بين الأطفال بشخصية "طنط خيرية"، عدة نصائح للأمهات، لاستغلال أوقات الحظر لاطفالهن، دون ملل أو رتابة.

جاءت النصائح على النحو التالي:

توعية الأطفال بأهمية النظافة، وغسل اليدين لمدة 20 ثانية جيدا في كل مرة.

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التوعية بأهمية استخدام الكحول والمطهرات لليد، والكلور للأسطح.

نتجنب الحديث مع الأطفال عن الفيروس.

القول مرارا وتكرارا للطفل، بأنك تكن له المزيد من مشاعر الحب.

وضع خطة لأنشطة، لممارستها مع طفلك، مثال المشاركة في عمل الطعام، الغناء، والرسم.

التواصل مع أصدقاء أطفالك وذويهم عن طريق الإنترنت.

التواصل مع الأهل والأقارب بالتليفون.