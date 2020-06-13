الامارات | كولومبيا تحظر تجريب مستحضرات التجميل على الحيوانات

شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تحظر تجريب مستحضرات التجميل على الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت كولومبيا على وشك حظر تجارب مستحضرات التجميل على الحيوانات، فيما وصف بأنه خطوة رائدة في المنطقة.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر، وتم الإعلان عن مشروع القانون الجمعة. ووافق مجلسا البرلمان على الحظر.

ولا تحتاج النصوص التي وافقوا عليها إلا للتنسيق كما يتعين على الرئيس إيفان دوكي أن يوقع على القانون الجديد لكي يدخل حيز التنفيذ. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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