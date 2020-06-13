شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تخطط لتركيب 74 ألف مُكيّف في بيوت المسنين الفقراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو إن المدينة تعتزم تركيب 74 ألف وحدة تكييف هواء في إطار خطة لتبريد الهواء للمسنين من أصحاب الدخل المتدني، خلال الصيف.

وذكر دي بلاسيو في مؤتمر صحفي أن المدينة قدمت بالفعل 4500 وحدة، وتهدف إلى تركيب البقية بحلول أول يوليو المقبل. وسيذهب الكثير من هذه الوحدات إلى سكان الإسكان العام.

وأعلن عن البرنامج الذي يطلق عليه "تبريد نيويورك"، الشهر الماضي، حيث لاحظ أن حمامات السباحة العامة ستظل مغلقة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقال العمدة إن "فكرة البرنامج هي التركيز على أولئك الأكثر عرضة للضرر، والتأكد من أنهم في أمان، وضمان أنهم يحصلون على تبريد حتى مع وجود بعض التحديات لفيروس كورونا، وحتى مع بعض التعديلات التي اضطررنا لاتخاذها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نيويورك تخطط لتركيب 74 ألف مُكيّف في بيوت المسنين الفقراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.