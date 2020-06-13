الامارات | تعرَّف على الرواية التي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأها !

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قالت دار نشر أحدث كتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون اليوم، إن بولتون ألف كتابا يقدم شهادة مطلعة عن «عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة» للرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر نشر كتاب (ذا روم وير إت هابند: إيه وايت هاوس ميموار) لبولتون في 23 يونيو الجاري رغم اعتراضات البيت الأبيض الذي خاض جدلا مع ممثلي بولتون حول ما إذا كانت بعض أجزاء روايته للأحداث تكشف عن معلومات سرية.

وأقال ترامب بولتون في سبتمبر في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وقالت دار نشر سايمون آند شوستر في بيان صحفي إن كتاب بولتون يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقالت «هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه». وأضافت «ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس تمثل إعادة انتخابه الشيء الوحيد الذي يهمه، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها».

ووفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه «على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه».

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب خلال 519 يوما. وكان بولتون، وهو مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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