قبل امتحانات الثانوية العامة.. استشاري تغذية تصف أطعمة مفيدة للطلبة

صحة

بعد 9 أيام، ينطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة، والمقرر إقامتها يوم 21 من الشهر الجاري، وستستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو 2020، وفي ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، يحتاج الطالب إلى برنامج غذائي هام للمساهمة في التركيز وزيادة المناعة.

أنواع عديدة من الأغذية يحتاجها الطالب في تلك الفترة لمده بالفيتامينات والعناصر الغذاية المطلوبة، أوضحتها الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة والنحافة، لـ"هن"، بجانب الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها.

التمر باللبن

يساعد على التركيز أثناء المذاكرة ويمنح الطاقة والحيوية للجسم.

التركيز على البروتينات الخفيفة

مثل الأرانب، حيث تحتوي على دهون قليلة لا تسبب الشعور بالكسل والخمول.

الحبوب الكاملة

مثل العيش والأرز، لأنها تساعد على التركيز.

اللبن والزبادي

يعمل اللبن والزبادي على التخلص من مشكلات اضطراب الأمعاء.

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الفواكه

تناول الفاكهة بين الوجبات مهم، مثل البطيخ، لزيادة التركيز والقدرة على استيعاب المعلومة.

المكسرات

تساعد الأطعمة التي تحتوي على المكسرات، مثل الكنافة والبسبوسة، على زيادة التركيز، لاحتوائها على "أوميجا 3".

وعن المحاذير التي شددت على تجنبها لطلاب الثانوية العامة:

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة لأنها تجلب إحساسا بالرغبة في النوم.

الابتعاد عن زيادة السكريات في المشروبات.

العرقسوس

يعتبر العرقسوس سلاحا ذي حدين، فإذا كانت المناعة مرتفعة، فإن العرقسوس يزيد من ارتفاعها، فيشعر الشخص بالدوار الشديد أثناء المذاكرة، أما إذا كانت المناعة منخفضة فيكون مفيدًا.

أطعمة يجب الابتعاد عنها فترة الامتحانات

الابتعاد عن الوجبات السريعة، حيث تؤثر على مستوى ذكاء الطالب، وتشعره بالخمول والإرهاق.

تجنب تناول الفول ليلاً، لأنه يحفز نسبة الإنسولين في الدم، ما يسهم في شعور الطالب بالميل للنعاس.