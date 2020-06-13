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تقدم باردة.. كيك الثلاث مكونات

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مطبخ

كتب: هن -

02:12 ص | السبت 13 يونيو 2020

كيك ثلاث مكونات

تبحث السيدات عن طريقة جديدة لعمل كيك، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضير كيك الثلاث مكونات، للشيف زينب مصطفى.

مقادير كيك الثلاث مكونات

كوكيز شوكولاتة مطحون

1 ونصف كوب لبن 

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1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 

التزيين

200 جرام شوكولاتة كريمي

200 جرام كراميل مقصر 

طريقة تحضير كيك الثلاث مكونات

يخلط الكوكيز المطحون مع اللبن والبيكينج باودر

يوضع في صينية كيك

يدخل الفرن لمدة 10 دقائق

ثم يزين بالكراميل والشوكولاتة

ويقدم الكيك باردا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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