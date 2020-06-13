تقدم باردة.. كيك الثلاث مكونات

مطبخ

كتب: هن - 02:12 ص | السبت 13 يونيو 2020

تبحث السيدات عن طريقة جديدة لعمل كيك، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضير كيك الثلاث مكونات، للشيف زينب مصطفى. مقادير كيك الثلاث مكونات كوكيز شوكولاتة مطحون 1 ونصف كوب لبن Advertisements 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر التزيين 200 جرام شوكولاتة كريمي 200 جرام كراميل مقصر طريقة تحضير كيك الثلاث مكونات يخلط الكوكيز المطحون مع اللبن والبيكينج باودر يوضع في صينية كيك يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يزين بالكراميل والشوكولاتة ويقدم الكيك باردا

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